Об успехах региона губернатор рассказал в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что регион в 2022 году занял первое место по индексу сельхозпроизводства. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале.

«Всего за несколько лет регион из завзятых аутсайдеров выходит в лидеры по ряду важнейших позиций экономики. Горжусь вами, земляки!» — заявил Шумков.

В отчете, опубликованном Шумковым, указано, что по итогам 2022 года индекс сельхозпроизводства в регионе составил почти 140%. Там же указано, что индекс регистрируемой безработицы в регионе за три года снизился почти в шесть раз, что является одним из лучших результатов в России. Сейчас этот показатель в области составляет 0,6%.

Ранее Шумков вместе с представителями 15 курганских предприятий ездил на Межрегиональную агропромышленную выставку Уральского федерального округа в Челябинске. Тогда губернатор заявлял, что с 2019 по 2023 год область наращивает производство мяса, растительного масла и овощей закрытого грунта.