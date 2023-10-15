15 октября 2023
14 октября 2023

Губернатор Шумков похвастался успехами Курганской области. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Об успехах региона губернатор рассказал в соцсетях Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что регион в 2022 году занял первое место по индексу сельхозпроизводства. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале.

«Всего за несколько лет регион из завзятых аутсайдеров выходит в лидеры по ряду важнейших позиций экономики. Горжусь вами, земляки!» — заявил Шумков.

В отчете, опубликованном Шумковым, указано, что по итогам 2022 года индекс сельхозпроизводства в регионе составил почти 140%. Там же указано, что индекс регистрируемой безработицы в регионе за три года снизился почти в шесть раз, что является одним из лучших результатов в России. Сейчас этот показатель в области составляет 0,6%.

Ранее Шумков вместе с представителями 15 курганских предприятий ездил на Межрегиональную агропромышленную выставку Уральского федерального округа в Челябинске. Тогда губернатор заявлял, что с 2019 по 2023 год область наращивает производство мяса, растительного масла и овощей закрытого грунта.

Регион стал лучшим в стране по индексу сельхозпроизводства
Регион стал лучшим в стране по индексу сельхозпроизводства
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщил, что регион в 2022 году занял первое место по индексу сельхозпроизводства. Об этом губернатор написал в своем telegram-канале. «Всего за несколько лет регион из завзятых аутсайдеров выходит в лидеры по ряду важнейших позиций экономики. Горжусь вами, земляки!» — заявил Шумков. В отчете, опубликованном Шумковым, указано, что по итогам 2022 года индекс сельхозпроизводства в регионе составил почти 140%. Там же указано, что индекс регистрируемой безработицы в регионе за три года снизился почти в шесть раз, что является одним из лучших результатов в России. Сейчас этот показатель в области составляет 0,6%. Ранее Шумков вместе с представителями 15 курганских предприятий ездил на Межрегиональную агропромышленную выставку Уральского федерального округа в Челябинске. Тогда губернатор заявлял, что с 2019 по 2023 год область наращивает производство мяса, растительного масла и овощей закрытого грунта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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