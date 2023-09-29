Шумков уехал в Челябинск на аграрный форум

Губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал на XI Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Челябинске. В ней принимают участие 15 курганских предприятий, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«На выставку 15 предприятий Курганской области привезли мясную, рыбную, молочную, ягодную, плодоовощную и хлебобулочную продукцию, напитки, растительное масло и перепелиные яйца. Вместе с полномочным представителем Президента России в УрФО Владимиром Якушевым глава региона оценил представленную курганскими аграриями экспозицию», — говорится в сообщении пресс-службы курганского правительства.
На торжественном мероприятии Якушев вручил награды аграриям. Благодарностью полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе отмечены генеральный директор ООО «Зауральские напитки» Сергей Бородин, глава крестьянско-фермерского хозяйства Бариза Кабжанова, председатель наблюдательного совета кооператива «Прогресс». Отмечается, что Курганская область по итогам 2022 года заняла 1 место в стране по индексу агропромышленного производства. Шумков в своем telegram-канале отметил, что с 2019 по 2023 год область наращивает производство мяса свинины на 140%; мяса птицы — на 150%; мясных пород КРС и овцы на 200%; производства масла растительного и овощей закрытого грунта на 300%. По индексу сельхозпроизводства регион в 2022 году занял первое место в стране.
Ранее URA.RU писало, что курганские аграрии задумались об отмене уборки зерна из-за высокой стоимости дизеля. Представители курганского агробизнеса надеются, что Казахстан даст возможность ввезти свое зерно для продажи.
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