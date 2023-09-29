Шумков уехал в Челябинск на аграрный форум

29 сентября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков принял участие в агропромышленной выставке УрФО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал на XI Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Челябинске. В ней принимают участие 15 курганских предприятий, сообщили в пресс-службе регионального правительства. «На выставку 15 предприятий Курганской области привезли мясную, рыбную, молочную, ягодную, плодоовощную и хлебобулочную продукцию, напитки, растительное масло и перепелиные яйца. Вместе с полномочным представителем Президента России в УрФО Владимиром Якушевым глава региона оценил представленную курганскими аграриями экспозицию», — говорится в сообщении пресс-службы курганского правительства. На торжественном мероприятии Якушев вручил награды аграриям. Благодарностью полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе отмечены генеральный директор ООО «Зауральские напитки» Сергей Бородин, глава крестьянско-фермерского хозяйства Бариза Кабжанова, председатель наблюдательного совета кооператива «Прогресс». Отмечается, что Курганская область по итогам 2022 года заняла 1 место в стране по индексу агропромышленного производства. Шумков в своем telegram-канале отметил, что с 2019 по 2023 год область наращивает производство мяса свинины на 140%; мяса птицы — на 150%; мясных пород КРС и овцы на 200%; производства масла растительного и овощей закрытого грунта на 300%. По индексу сельхозпроизводства регион в 2022 году занял первое место в стране. Ранее URA.RU писало, что курганские аграрии задумались об отмене уборки зерна из-за высокой стоимости дизеля. Представители курганского агробизнеса надеются, что Казахстан даст возможность ввезти свое зерно для продажи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Курганской области Вадим Шумков побывал на XI Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Челябинске. В ней принимают участие 15 курганских предприятий, сообщили в пресс-службе регионального правительства. «На выставку 15 предприятий Курганской области привезли мясную, рыбную, молочную, ягодную, плодоовощную и хлебобулочную продукцию, напитки, растительное масло и перепелиные яйца. Вместе с полномочным представителем Президента России в УрФО Владимиром Якушевым глава региона оценил представленную курганскими аграриями экспозицию», — говорится в сообщении пресс-службы курганского правительства. На торжественном мероприятии Якушев вручил награды аграриям. Благодарностью полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе отмечены генеральный директор ООО «Зауральские напитки» Сергей Бородин, глава крестьянско-фермерского хозяйства Бариза Кабжанова, председатель наблюдательного совета кооператива «Прогресс». Отмечается, что Курганская область по итогам 2022 года заняла 1 место в стране по индексу агропромышленного производства. Шумков в своем telegram-канале отметил, что с 2019 по 2023 год область наращивает производство мяса свинины на 140%; мяса птицы — на 150%; мясных пород КРС и овцы на 200%; производства масла растительного и овощей закрытого грунта на 300%. По индексу сельхозпроизводства регион в 2022 году занял первое место в стране. Ранее URA.RU писало, что курганские аграрии задумались об отмене уборки зерна из-за высокой стоимости дизеля. Представители курганского агробизнеса надеются, что Казахстан даст возможность ввезти свое зерно для продажи.