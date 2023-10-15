15 октября 2023
14 октября 2023

В городе-спутнике Челябинска из-за аварии отключат воду жителям 30 улиц

В Копейске 16 октября из-за аварии отключат воду жителям 30 улиц
© Служба новостей «URA.RU»
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Карабаш. Челябинск., кран, трубы, сосульки, зима, вентиль, прорыв, жкх, струя воды, теплоснабжение, авария
Воду отключат для ремонда водопровода диаметром 100 мм Фото:

В Копейске Челябинской области из-за аварии отключат от воды жителей 30 улиц. Об этом сообщили на сайте местного МУПа.

«Аварийное отключение водоснабжения 16 октября в связи с проведением текущего ремонта водопровода диаметром 100 мм по адресу: ул. 10-Пятилетка, 20а. Продлится с 11:10 до окончания работ», — указано на сайте МУП «КСВВ». Без воды останутся жители 30 улиц и переулков в поселке «Второй участок».

В начале октября мэрия Челябинска отчиталась о ликвидации масштабной коммунальной аварии, в результате которой без тепла и воды остались сотни домов Металлургического района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе города. Челябинцы остались без коммунальных услуг в ночь на 6 октября.

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В Копейске Челябинской области из-за аварии отключат от воды жителей 30 улиц. Об этом сообщили на сайте местного МУПа. «Аварийное отключение водоснабжения 16 октября в связи с проведением текущего ремонта водопровода диаметром 100 мм по адресу: ул. 10-Пятилетка, 20а. Продлится с 11:10 до окончания работ», — указано на сайте МУП «КСВВ». Без воды останутся жители 30 улиц и переулков в поселке «Второй участок». В начале октября мэрия Челябинска отчиталась о ликвидации масштабной коммунальной аварии, в результате которой без тепла и воды остались сотни домов Металлургического района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе города. Челябинцы остались без коммунальных услуг в ночь на 6 октября.
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