Мэрия Челябинска заявила о ликвидации масштабной коммунальной аварии

08 октября 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

УК проводят регулировку параметров теплоснабжения Фото: Александр Кондратюк © URA.RU Мэрия Челябинска заявила 8 октября о ликвидации масштабной коммунальной аварии, в результате которой без тепла и воды остались сотни домов Металлургического района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе города. «Все работы завершены. Во все дома, попавшие под отключение, запущено отопление и горячее водоснабжение», — заявили в мэрии. В пресс-службе отметили, что силами управляющих компаний идет регулировка параметров теплоснабжения в южной зоне Металлургического района. На эти работы может уйти от нескольких часов до полутора суток. В Тракторозаводском все параметры восстановлены. В ночь на 6 октября районы Челябинска, которые отапливает ТЭЦ-3, остались без горячей воды и отопления. Ситуация с аварией была взята на личный контроль руководством прокуратуры области. Из-за аварии на ТЭЦ-3 в Челябинске без тепла и горячего водоснабжения остались 237 домов в Металлургическом районе, и 6 — в Тракторозаводском.

Мэрия Челябинска заявила 8 октября о ликвидации масштабной коммунальной аварии, в результате которой без тепла и воды остались сотни домов Металлургического района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе города. «Все работы завершены. Во все дома, попавшие под отключение, запущено отопление и горячее водоснабжение», — заявили в мэрии. В пресс-службе отметили, что силами управляющих компаний идет регулировка параметров теплоснабжения в южной зоне Металлургического района. На эти работы может уйти от нескольких часов до полутора суток. В Тракторозаводском все параметры восстановлены. В ночь на 6 октября районы Челябинска, которые отапливает ТЭЦ-3, остались без горячей воды и отопления. Ситуация с аварией была взята на личный контроль руководством прокуратуры области. Из-за аварии на ТЭЦ-3 в Челябинске без тепла и горячего водоснабжения остались 237 домов в Металлургическом районе, и 6 — в Тракторозаводском.