07 октября 2023
06 октября 2023

Мэрия Челябинска заявила о ликвидации масштабной коммунальной аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аварийной бригады на месте коммунальной аварии. Челябинск, трубы, прорыв, отопление, жкх, магистраль, авария, ремонт, коммунальная служба
УК проводят регулировку параметров теплоснабжения Фото:

Мэрия Челябинска заявила 8 октября о ликвидации масштабной коммунальной аварии, в результате которой без тепла и воды остались сотни домов Металлургического района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе города.

«Все работы завершены. Во все дома, попавшие под отключение, запущено отопление и горячее водоснабжение», — заявили в мэрии.

В пресс-службе отметили, что силами управляющих компаний идет регулировка параметров теплоснабжения в южной зоне Металлургического района. На эти работы может уйти от нескольких часов до полутора суток. В Тракторозаводском все параметры восстановлены.

В ночь на 6 октября районы Челябинска, которые отапливает ТЭЦ-3, остались без горячей воды и отопления. Ситуация с аварией была взята на личный контроль руководством прокуратуры области. Из-за аварии на ТЭЦ-3 в Челябинске без тепла и горячего водоснабжения остались 237 домов в Металлургическом районе, и 6 — в Тракторозаводском.

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Мэрия Челябинска заявила 8 октября о ликвидации масштабной коммунальной аварии, в результате которой без тепла и воды остались сотни домов Металлургического района. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе города. «Все работы завершены. Во все дома, попавшие под отключение, запущено отопление и горячее водоснабжение», — заявили в мэрии. В пресс-службе отметили, что силами управляющих компаний идет регулировка параметров теплоснабжения в южной зоне Металлургического района. На эти работы может уйти от нескольких часов до полутора суток. В Тракторозаводском все параметры восстановлены. В ночь на 6 октября районы Челябинска, которые отапливает ТЭЦ-3, остались без горячей воды и отопления. Ситуация с аварией была взята на личный контроль руководством прокуратуры области. Из-за аварии на ТЭЦ-3 в Челябинске без тепла и горячего водоснабжения остались 237 домов в Металлургическом районе, и 6 — в Тракторозаводском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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