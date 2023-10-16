Студентки стали опасаться возвращаться в общежитие в позднее время (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Екатеринбурге в микрорайоне Пионерский поселок появился подозрительный человек, который пугает студенток Уральской государственной юридической академии (УрГЮУ). Мужчина преследует девушек, возвращающихся после пар домой, и демонстрирует половой орган. О пугающем человеке URA.RU рассказали сразу четыре собеседницы, одна из них поделилась фото незнакомца.

«Этот мужчина начинает преследовать девушек на участке дороги, начиная с Комсомольской, 21, где находится академия, и примерно до Июльской, 18 — там наше общежитие. За мной он шел с середины пути и поджидал в темном месте рядом со строящейся школой. Когда я проходила мимо, он начал показывать свой половой член и бормотать непристойные слова. Я бежала как могла», — рассказала студентка, приехавшая в Екатеринбург из соседней республики.

Другой девушке тоже пришлось столкнуться с подозрительным типом. Он повел себя неадекватно, несмотря на людное место и непоздний час. «На переходе через перекресток словно бы случайно „задел“ меня, не буду говорить за что, и убежал. Было еще светло, но мужика это не смутило. Так что поздно в темноте лучше не выходить», — предупредила остальных в общем чате студентка.

Третья собеседница рассказала URA.RU, что также возвращалась вечером из универа с одногруппницей, когда за ними увязался незнакомец. Он молча преследовал их на немалом отрезке пути, девушкам пришлось спасаться бегством. Тем не менее студентке — будущему прокурору — удалось сфотографировать незнакомца со спины.

Последний случай произошел в минувшую субботу на территории Михайловского кладбища на улице Блюхера, которое тоже в Пионерском поселке. Две подруги шли в баню, решив сократить путь, когда навстречу им вышел мужчина.

«Он шагнул из-за угла. Вижу, засовывает руку в карман, я сразу мобилизовалась, приготовилась дать отпор, если что. А он спустил штаны, остановился, стал смотреть на нас и онанировать. Мы сразу побежали к выходу, он не догонял», — рассказала шокированная девушка. Она написала обращение в управление УМВД России по городу Екатеринбургу.



Все четверо описывают мужчину как средних лет, славянского происхождения, светлоглазого. Одет был в синюю кепку (иногда в синюю шапку), темную куртку и джинсы. Корреспондент обратился за комментарием в пресс-группу городского УМВД. Ответ ожидается.

Одна из студенток сфотографировала испугавшего ее незнакомца со спины Фото: читатель URA.RU