15 октября 2023

Экс-ректор челябинского вуза стала академиком

Экс-ректор челябинского вуза Татьяна Чумаченко стала членом-корреспондентом РАО
© Служба новостей «URA.RU»
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День российского студенчества. Шоколадные фонтаны. Челябинск, чумаченко татьяна
Татьяну Чумаченко избрали членом-корреспондентом РАО Фото:

Экс-ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) Татьяна Чумаченко избрана членом-корреспондентом Российской академии образования (РАО). Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие членов Академии, чтобы результаты моей научной работы соответствовали столь высокому статусу. Уверена, что дальнейшее взаимодействие ученых нашего Южно-Уральского центра и Российской академии образования будет способствовать развитию науки, образования и воспитания, обеспечивая достижение высоких результатов в образовательной системе России», — цитируют слова Чумаченко пресс-служба ЮУрГГПУ после ее официального избрания членом-корреспондентом РАО.

Всего в рамках голосования были избраны пять академиков, 11 членов-корреспондентов и один иностранный член РАО. Чумаченко является доктором исторических наук и руководителем Южно-Уральского научного центра Российской академии образования.

Чумаченко стала ректором ЮУГГПУ в сентябре 2019 году, исполняя обязанности главы вуза с ноября 2017 года. Она защищала диссертацию под руководством Ольги Васильевой, которая занимала пост министра просвещения РФ.

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Экс-ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) Татьяна Чумаченко избрана членом-корреспондентом Российской академии образования (РАО). Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие членов Академии, чтобы результаты моей научной работы соответствовали столь высокому статусу. Уверена, что дальнейшее взаимодействие ученых нашего Южно-Уральского центра и Российской академии образования будет способствовать развитию науки, образования и воспитания, обеспечивая достижение высоких результатов в образовательной системе России», — цитируют слова Чумаченко пресс-служба ЮУрГГПУ после ее официального избрания членом-корреспондентом РАО. Всего в рамках голосования были избраны пять академиков, 11 членов-корреспондентов и один иностранный член РАО. Чумаченко является доктором исторических наук и руководителем Южно-Уральского научного центра Российской академии образования. Чумаченко стала ректором ЮУГГПУ в сентябре 2019 году, исполняя обязанности главы вуза с ноября 2017 года. Она защищала диссертацию под руководством Ольги Васильевой, которая занимала пост министра просвещения РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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