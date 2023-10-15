Экс-ректор челябинского вуза стала академиком

Экс-ректор челябинского вуза Татьяна Чумаченко стала членом-корреспондентом РАО

16 октября 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

Татьяну Чумаченко избрали членом-корреспондентом РАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) Татьяна Чумаченко избрана членом-корреспондентом Российской академии образования (РАО). Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие членов Академии, чтобы результаты моей научной работы соответствовали столь высокому статусу. Уверена, что дальнейшее взаимодействие ученых нашего Южно-Уральского центра и Российской академии образования будет способствовать развитию науки, образования и воспитания, обеспечивая достижение высоких результатов в образовательной системе России», — цитируют слова Чумаченко пресс-служба ЮУрГГПУ после ее официального избрания членом-корреспондентом РАО. Всего в рамках голосования были избраны пять академиков, 11 членов-корреспондентов и один иностранный член РАО. Чумаченко является доктором исторических наук и руководителем Южно-Уральского научного центра Российской академии образования. Чумаченко стала ректором ЮУГГПУ в сентябре 2019 году, исполняя обязанности главы вуза с ноября 2017 года. Она защищала диссертацию под руководством Ольги Васильевой, которая занимала пост министра просвещения РФ.

Экс-ректор Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ) Татьяна Чумаченко избрана членом-корреспондентом Российской академии образования (РАО). Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Приложу все усилия, чтобы оправдать доверие членов Академии, чтобы результаты моей научной работы соответствовали столь высокому статусу. Уверена, что дальнейшее взаимодействие ученых нашего Южно-Уральского центра и Российской академии образования будет способствовать развитию науки, образования и воспитания, обеспечивая достижение высоких результатов в образовательной системе России», — цитируют слова Чумаченко пресс-служба ЮУрГГПУ после ее официального избрания членом-корреспондентом РАО. Всего в рамках голосования были избраны пять академиков, 11 членов-корреспондентов и один иностранный член РАО. Чумаченко является доктором исторических наук и руководителем Южно-Уральского научного центра Российской академии образования. Чумаченко стала ректором ЮУГГПУ в сентябре 2019 году, исполняя обязанности главы вуза с ноября 2017 года. Она защищала диссертацию под руководством Ольги Васильевой, которая занимала пост министра просвещения РФ.