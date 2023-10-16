СвЖД отдала государству 24 миллиарда рублей

16 октября 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Сумма перевода СвЖД увеличилась в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом Фото: Илья Московец © URA.RU СвЖД с начала года перевела в бюджеты всех уровней почти 24 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2022 году. «За январь — сентябрь 2023 года Свердловская железная дорога перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 23,9 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года», — сообщили в пресс-службе компании. В региональные и местные бюджеты свердловская магистраль перечислила 11,7 млрд рублей. В частности, в бюджет Свердловской области перевели 5 млрд рублей, Пермского края — 2 млрд рублей, Тюменской области — 1,9 млрд рублей; в бюджет ХМАО — Югры пришло 1,9 млрд рублей и ЯНАО — 0,9 млрд рублей. Как отмечают в компании, АО «РЖД» является крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. В 2023 году для нужд холдинга закупят продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 97,6 млрд рублей.

СвЖД с начала года перевела в бюджеты всех уровней почти 24 миллиарда рублей. Это в полтора раза больше, чем в 2022 году. «За январь — сентябрь 2023 года Свердловская железная дорога перечислила в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды 23,9 млрд рублей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2022 года», — сообщили в пресс-службе компании. В региональные и местные бюджеты свердловская магистраль перечислила 11,7 млрд рублей. В частности, в бюджет Свердловской области перевели 5 млрд рублей, Пермского края — 2 млрд рублей, Тюменской области — 1,9 млрд рублей; в бюджет ХМАО — Югры пришло 1,9 млрд рублей и ЯНАО — 0,9 млрд рублей. Как отмечают в компании, АО «РЖД» является крупнейшим заказчиком для промышленности регионов. В 2023 году для нужд холдинга закупят продукцию предприятий Свердловской, Тюменской областей и Пермского края на общую сумму 97,6 млрд рублей.