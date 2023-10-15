Половину акций Ирбитского молзавода купила компания, связанная с «Синарой»

Победителем аукциона по продаже правительством Свердловской области 49% акций Ирбитского молочного завода стала компания «СмартПроект», аффилированная с группой «Синара». Результаты аукциона опубликованы на сайте «ГИС — Торги».
Всего на аукцион поступило три заявки — от компаний «СмартПроект», «Проф Инвест» и «Ува — молоко», но последнюю не допустили к участию, так как не был перечислен задаток. В итоге самую высокую цену предложила компания «СмартПроект» — 1,1758 млрд рублей при начальной цене 1,1700 млрд. «Проф Инвест» предлагала выкупить акции за начальную цену — 1,1700 млрд.
Ранее URA.RU сообщало со ссылкой на источники, что новым собственником акций молочного завода станет финансово-промышленная группа «Синара». Ее представитель сейчас занимает пост руководителя компании. Согласно данным системы СБИС, компания «СмартПроект» зарегистрирована в Москве. Ее директор Павел Дергачев также является генеральным директором компаний «СинараПром» и «Информдевеломпент». Учредитель последней — АО «Группа Синара».
Ирбитский молочный завод — одно из крупнейших в Свердловской области предприятий молочной промышленности. На его выработку приходится более четверти всей молочной продукции региона. Штат сотрудников — более 1 300 человек.
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