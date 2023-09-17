17 сентября 2023

На Ирбитском молокозаводе рассказали об изменениях после приватизации

Свердловские власти поставили точку в приватизации крупнейшего молокозавода
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе в городской округ Ирбит. Свердловская область , ирбитский молочный завод
Ирбитский молокозавод продолжит работу после приватизации Фото:

Руководство Ирбитского молочного завода (Свердловская область) готовится к изменениям в работе после смены собственника. Об этом URA.RU сообщили источники на предприятии. В пресс-службе сообщают, что приватизация пойдет заводу на пользу.

«Мы рассматриваем приватизацию как новый этап развития завода. Приход инвестора — это всегда дополнительные средства на развитие, это новый взгляд на уже привычные нам процессы. Поэтому мы уверены — заводу это пройдет только на пользу», — сказали в пресс-службе предприятия.

Сейчас 100% акций ИМЗ принадлежат правительству Свердловской области. А 16 октября 49% из них продадут. Начальная цена пакета из 136 тысяч акций оценивается в 1,2 млрд рублей.

По данным источников URA.RU, новым собственником акций станет финансово-промышленная группа «Синара». Ее представитель, депутат регионального заксобрания от КПРФ Григорий Бачериков, сейчас занимает пост руководителя компании.

Также, по данным агентства, в ближайшее время с сотрудниками молочного завода встретятся депутаты заксобрания от Ирбитского округа Елена Трескова и Алексей Коробейников, а также — переизбранный мэр Ирбита Николай Юдин. По слухам, чтобы купировать нарастающий конфликт.

Ирбитский молочный завод — одно из крупнейших в Свердловской области предприятий молочной промышленности. На его выработку приходится более четверти всей молочной продукции региона. Штат сотрудников — более 1 300 человек.

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Руководство Ирбитского молочного завода (Свердловская область) готовится к изменениям в работе после смены собственника. Об этом URA.RU сообщили источники на предприятии. В пресс-службе сообщают, что приватизация пойдет заводу на пользу. «Мы рассматриваем приватизацию как новый этап развития завода. Приход инвестора — это всегда дополнительные средства на развитие, это новый взгляд на уже привычные нам процессы. Поэтому мы уверены — заводу это пройдет только на пользу», — сказали в пресс-службе предприятия. Сейчас 100% акций ИМЗ принадлежат правительству Свердловской области. А 16 октября 49% из них продадут. Начальная цена пакета из 136 тысяч акций оценивается в 1,2 млрд рублей. По данным источников URA.RU, новым собственником акций станет финансово-промышленная группа «Синара». Ее представитель, депутат регионального заксобрания от КПРФ Григорий Бачериков, сейчас занимает пост руководителя компании. Также, по данным агентства, в ближайшее время с сотрудниками молочного завода встретятся депутаты заксобрания от Ирбитского округа Елена Трескова и Алексей Коробейников, а также — переизбранный мэр Ирбита Николай Юдин. По слухам, чтобы купировать нарастающий конфликт. Ирбитский молочный завод — одно из крупнейших в Свердловской области предприятий молочной промышленности. На его выработку приходится более четверти всей молочной продукции региона. Штат сотрудников — более 1 300 человек.
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