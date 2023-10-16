Россия пригрозила Западу ударами по космическим спутникам

МИД России: западные спутники могут стать законной целью для России
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Виды Москвы. Москва , мид, министерство иностранных дел
Владимир Ермаков отметил, что действия стран Запада негативно влияют на мир Фото:
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Космические спутники Запада, которые используются в конфликтах, могут стать законными целями для российских ударов. Об этом в разговоре с журналистами заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

«Квазигражданская инфраструктура (в космосе — прим. URA.RU) вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности», — заявил Владимир Ермаков, его слова передает РИА Новости.

США и Украина неоднократно сообщали, что ведут переговоры для того, чтобы ВСУ стали получать спутниковые данные. При этом финская компания ICEYE еще в 2022 году дала армии Украине доступ к данным со своих спутников.

К тому же сейчас на Украине есть спутниковые системы Starlink, которые принадлежать американскому миллиардеру Илону Маску. Однако армия России уже научилась глушить спутниковые волны этой системы.

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Космические спутники Запада, которые используются в конфликтах, могут стать законными целями для российских ударов. Об этом в разговоре с журналистами заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. «Квазигражданская инфраструктура (в космосе — прим. URA.RU) вполне логично может оказаться законной целью для ответного удара. В результате действий Запада неоправданным рискам подвергаются устойчивость мирной космической деятельности», — заявил Владимир Ермаков, его слова передает РИА Новости. США и Украина неоднократно сообщали, что ведут переговоры для того, чтобы ВСУ стали получать спутниковые данные. При этом финская компания ICEYE еще в 2022 году дала армии Украине доступ к данным со своих спутников. К тому же сейчас на Украине есть спутниковые системы Starlink, которые принадлежать американскому миллиардеру Илону Маску. Однако армия России уже научилась глушить спутниковые волны этой системы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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