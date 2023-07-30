Украинский офицер: Россия лишает ВСУ одного из важнейших средств связи

В России нашли способ вносить сбои в работу спутниковой сети Starlink, принадлежащей Илону Маску. Об этом в социальных сетях рассказал офицер ВСУ «Мадьяр».
«[Российская] армия уже получила технологию, позволяющую глушить Starlink на „нуле“. Испытывают и готовят к промышленному производству», — написал офицер с своем telegram-канале.
Он пожаловался, что на линии соприкосновения без Starlink очень трудно. Фронт буквально оглох и ослеп.
Ранее URA.RU сообщало, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут вносить сбои в работу терминалов Starlink, отвечающих за передачу данных ВСУ. РЭБ мощным сигналом создает большое количество коротких замыканий и разрушает все цепи снабжения, питания, передачи данных системы Starlink. Также агентство рассказало, что на торговых порталах появились объявления о продаже терминалов интернет-связи Starlink, которые Польша передала Украине.
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