Украинский офицер: Россия лишает ВСУ одного из важнейших средств связи

Офицер ВСУ: Россия научилась глушить системы Starlink на Украине
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Вооруженные силы РФ. stock, антенна, рлс, stock, рэб
Офицер ВСУ: без Starlink украинский фронт оглох и ослеп Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В России нашли способ вносить сбои в работу спутниковой сети Starlink, принадлежащей Илону Маску. Об этом в социальных сетях рассказал офицер ВСУ «Мадьяр».

«[Российская] армия уже получила технологию, позволяющую глушить Starlink на „нуле“. Испытывают и готовят к промышленному производству», — написал офицер с своем telegram-канале.

Он пожаловался, что на линии соприкосновения без Starlink очень трудно. Фронт буквально оглох и ослеп.

Ранее URA.RU сообщало, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут вносить сбои в работу терминалов Starlink, отвечающих за передачу данных ВСУ. РЭБ мощным сигналом создает большое количество коротких замыканий и разрушает все цепи снабжения, питания, передачи данных системы Starlink. Также агентство рассказало, что на торговых порталах появились объявления о продаже терминалов интернет-связи Starlink, которые Польша передала Украине.

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В России нашли способ вносить сбои в работу спутниковой сети Starlink, принадлежащей Илону Маску. Об этом в социальных сетях рассказал офицер ВСУ «Мадьяр». «[Российская] армия уже получила технологию, позволяющую глушить Starlink на „нуле“. Испытывают и готовят к промышленному производству», — написал офицер с своем telegram-канале. Он пожаловался, что на линии соприкосновения без Starlink очень трудно. Фронт буквально оглох и ослеп. Ранее URA.RU сообщало, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут вносить сбои в работу терминалов Starlink, отвечающих за передачу данных ВСУ. РЭБ мощным сигналом создает большое количество коротких замыканий и разрушает все цепи снабжения, питания, передачи данных системы Starlink. Также агентство рассказало, что на торговых порталах появились объявления о продаже терминалов интернет-связи Starlink, которые Польша передала Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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