15 октября 2023

Свердловчанин купил билет за 100 рублей и выиграл 5 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Челябинск
Приз ожидает своего хозяина в лотерейном центре «Столото» (архивное фото) Фото:

Житель Свердловской области выиграл в лотерее пять миллионов рублей. Обладателем солидного приза он стал, потратив на билет всего 100 рублей, сообщили URA.RU в «Столото».

«14 октября в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран многомиллионный суперприз — 5 миллионов рублей. Удача оказалась на стороне участника 90080-го тиража из Свердловской области», — рассказали распространители всероссийских государственных лотерей.

Счастливец еще не обратился в лотерейный центр за выигрышем. О победителе известно лишь, что он купил билет в мобильном приложении за 100 рублей.

Это уже третий призер из свердловского региона, который умудрился стать обладателем пяти миллионов. Первый свердловчанин выиграл такую крупную сумму 16 сентября. Второй — 30 сентября. Этот человек до сих пор не дал о себе знать, возможно, не подозревая о своем везении.

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Житель Свердловской области выиграл в лотерее пять миллионов рублей. Обладателем солидного приза он стал, потратив на билет всего 100 рублей, сообщили URA.RU в «Столото». «14 октября в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран многомиллионный суперприз — 5 миллионов рублей. Удача оказалась на стороне участника 90080-го тиража из Свердловской области», — рассказали распространители всероссийских государственных лотерей. Счастливец еще не обратился в лотерейный центр за выигрышем. О победителе известно лишь, что он купил билет в мобильном приложении за 100 рублей. Это уже третий призер из свердловского региона, который умудрился стать обладателем пяти миллионов. Первый свердловчанин выиграл такую крупную сумму 16 сентября. Второй — 30 сентября. Этот человек до сих пор не дал о себе знать, возможно, не подозревая о своем везении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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