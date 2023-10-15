Свердловчанин купил билет за 100 рублей и выиграл 5 миллионов

16 октября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Приз ожидает своего хозяина в лотерейном центре «Столото» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Свердловской области выиграл в лотерее пять миллионов рублей. Обладателем солидного приза он стал, потратив на билет всего 100 рублей, сообщили URA.RU в «Столото». «14 октября в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран многомиллионный суперприз — 5 миллионов рублей. Удача оказалась на стороне участника 90080-го тиража из Свердловской области», — рассказали распространители всероссийских государственных лотерей. Счастливец еще не обратился в лотерейный центр за выигрышем. О победителе известно лишь, что он купил билет в мобильном приложении за 100 рублей. Это уже третий призер из свердловского региона, который умудрился стать обладателем пяти миллионов. Первый свердловчанин выиграл такую крупную сумму 16 сентября. Второй — 30 сентября. Этот человек до сих пор не дал о себе знать, возможно, не подозревая о своем везении.

Житель Свердловской области выиграл в лотерее пять миллионов рублей. Обладателем солидного приза он стал, потратив на билет всего 100 рублей, сообщили URA.RU в «Столото». «14 октября в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран многомиллионный суперприз — 5 миллионов рублей. Удача оказалась на стороне участника 90080-го тиража из Свердловской области», — рассказали распространители всероссийских государственных лотерей. Счастливец еще не обратился в лотерейный центр за выигрышем. О победителе известно лишь, что он купил билет в мобильном приложении за 100 рублей. Это уже третий призер из свердловского региона, который умудрился стать обладателем пяти миллионов. Первый свердловчанин выиграл такую крупную сумму 16 сентября. Второй — 30 сентября. Этот человек до сих пор не дал о себе знать, возможно, не подозревая о своем везении.