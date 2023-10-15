Свердловчанин купил билет за 100 рублей и выиграл 5 миллионов

Житель Свердловской области выиграл в лотерее пять миллионов рублей. Обладателем солидного приза он стал, потратив на билет всего 100 рублей, сообщили URA.RU в «Столото».
«14 октября в государственной лотерее „Все или ничего“ был разыгран многомиллионный суперприз — 5 миллионов рублей. Удача оказалась на стороне участника 90080-го тиража из Свердловской области», — рассказали распространители всероссийских государственных лотерей.
Счастливец еще не обратился в лотерейный центр за выигрышем. О победителе известно лишь, что он купил билет в мобильном приложении за 100 рублей.
Это уже третий призер из свердловского региона, который умудрился стать обладателем пяти миллионов. Первый свердловчанин выиграл такую крупную сумму 16 сентября. Второй — 30 сентября. Этот человек до сих пор не дал о себе знать, возможно, не подозревая о своем везении.
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