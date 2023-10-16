В Копейске продолжились массовые отключения воды

В Копейске 16 октября отключены от воды поселки Северный Рудник и Козырево

Поселки Северный Рудник и Козырево отключены от водоснабжения из-за проведения аварийных работ Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Копейске Челябинской области еще два поселка остались без воды из-за аварии на коммунальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Копейские сети водоснабжения и водоотведения» (МУП «КСВВ»).

«16 октября с 13:00 до 18:00 производится аварийное отключение водоснабжения в связи с проведением аварийно-восстановительных работ организацией МРСК по адресу: ул. Бестужева, 2б (водонапорная станция поселка Северный Рудник). Под отключение попадают поселки Северный Рудник и Козырево», — уточнили в пресс-службе коммунальной организации.

В пресс-службе организации добавили, что сегодня под временное отключение попали жители еще двух поселков, Зуевка и Старокамышинск. Работы на этом направлении уже завершены.

Ранее стало известно об отключении водоснабжения в копейском поселке «Второй Участок» из-за коммунальной аварии. Без воды остались жители 30 улиц.