15 октября 2023

Мэр Кунгура заступился за скандальную скульптуру лыжника-«мужа» Аленки

Мэр Кунгура заступился за арт-объект, вызвавший насмешку у пользователей Сети
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, лысанов вадим
Вадим Лысанов отметил, что у скульптора было свое видение создания арт-объекта Фото:

Глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов заступился за арт-объект «Лыжник», которого в народе уже окрестили «мужем» нашумевшую скульптуру Аленки. В беседе с URA.RU чиновник пояснил, что находится в отпуске и сам арт-объект пока не видел. При этом отметил, что образ, который воплотил в скульптуре местный кузнец Антон Киряков, «не обязательно должен нравиться всем».

«По большому счету, мы много разных арт-объектов, памятников устанавливаем [в Кунгуре]. В данном случае, это же не памятник какому-то конкретному герою, образ которого должен обязательно соответствовать образу героя. У художника свой образ в голове возник, он его [„Лыжника“] сделал. Кому-то он нравится, кому-то — нет. Я, честно говоря, сам пока его не видел, но обязательно заеду на лыжную базу, посмотрю», — сказал Лысанов.

Арт-объект «Лыжник», автором которого является местный кузнец Антон Киряков, установили на лыжной базе «Снежинка» в Кунгуре на минувшей неделе. В соцсетях скульптура вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие за необычный образ тут же сравнили «Лыжника» со скульптурой Аленки, появившейся ранее в Нововоронеже. Сам автор арт-объекта признался, что за его основу брал собственный портрет. Киряков также отметил, что спокойно воспринял критику горожан и не обижается на сравнение его скульптуры со скандальной Аленкой.

Скульптура «Лыжник» вызвала неоднозначную реакцию у жителей Кунгура и пользователей Сети
Скульптура «Лыжник» вызвала неоднозначную реакцию у жителей Кунгура и пользователей Сети
Фото:

Вадим Лысанов отметил, что арт-объект не обязательно должен нравиться всем
Вадим Лысанов отметил, что арт-объект не обязательно должен нравиться всем
Фото:
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Глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов заступился за арт-объект «Лыжник», которого в народе уже окрестили «мужем» нашумевшую скульптуру Аленки. В беседе с URA.RU чиновник пояснил, что находится в отпуске и сам арт-объект пока не видел. При этом отметил, что образ, который воплотил в скульптуре местный кузнец Антон Киряков, «не обязательно должен нравиться всем». «По большому счету, мы много разных арт-объектов, памятников устанавливаем [в Кунгуре]. В данном случае, это же не памятник какому-то конкретному герою, образ которого должен обязательно соответствовать образу героя. У художника свой образ в голове возник, он его [„Лыжника“] сделал. Кому-то он нравится, кому-то — нет. Я, честно говоря, сам пока его не видел, но обязательно заеду на лыжную базу, посмотрю», — сказал Лысанов. Арт-объект «Лыжник», автором которого является местный кузнец Антон Киряков, установили на лыжной базе «Снежинка» в Кунгуре на минувшей неделе. В соцсетях скульптура вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие за необычный образ тут же сравнили «Лыжника» со скульптурой Аленки, появившейся ранее в Нововоронеже. Сам автор арт-объекта признался, что за его основу брал собственный портрет. Киряков также отметил, что спокойно воспринял критику горожан и не обижается на сравнение его скульптуры со скандальной Аленкой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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