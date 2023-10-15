Мэр Кунгура заступился за скандальную скульптуру лыжника-«мужа» Аленки

Мэр Кунгура заступился за арт-объект, вызвавший насмешку у пользователей Сети

Вадим Лысанов отметил, что у скульптора было свое видение создания арт-объекта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов заступился за арт-объект «Лыжник», которого в народе уже окрестили «мужем» нашумевшую скульптуру Аленки. В беседе с URA.RU чиновник пояснил, что находится в отпуске и сам арт-объект пока не видел. При этом отметил, что образ, который воплотил в скульптуре местный кузнец Антон Киряков, «не обязательно должен нравиться всем».

«По большому счету, мы много разных арт-объектов, памятников устанавливаем [в Кунгуре]. В данном случае, это же не памятник какому-то конкретному герою, образ которого должен обязательно соответствовать образу героя. У художника свой образ в голове возник, он его [„Лыжника“] сделал. Кому-то он нравится, кому-то — нет. Я, честно говоря, сам пока его не видел, но обязательно заеду на лыжную базу, посмотрю», — сказал Лысанов.

Арт-объект «Лыжник», автором которого является местный кузнец Антон Киряков, установили на лыжной базе «Снежинка» в Кунгуре на минувшей неделе. В соцсетях скульптура вызвала неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие за необычный образ тут же сравнили «Лыжника» со скульптурой Аленки, появившейся ранее в Нововоронеже. Сам автор арт-объекта признался, что за его основу брал собственный портрет. Киряков также отметил, что спокойно воспринял критику горожан и не обижается на сравнение его скульптуры со скандальной Аленкой.

Скульптура «Лыжник» вызвала неоднозначную реакцию у жителей Кунгура и пользователей Сети Фото: Ринат Салимов, «ВКонтакте» https://vk.com/salim_photo

Вадим Лысанов отметил, что арт-объект не обязательно должен нравиться всем Фото: Ринат Салимов, «ВКонтакте» https://vk.com/salim_photo