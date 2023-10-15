15 октября 2023
14 октября 2023

Мэру Краснокамска накануне выборов приписали бизнес

Главу Краснокамска Быкариза обвинили во владении частным бизнесом
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание совета глав муниципальных образований Пермского края. Пермь, быкариз игорь
Игорь Быкариз утверждает, что переписал активы на сына Фото:

В социальных сетях распространили информацию о том, что якобы мэр Краснокамска в Пермском крае Игорь Быкариз владеет долями в частных фирмах. Речь идет об ООО «Миком», ООО «Стройтехресурс» и ООО «Апрель». Авторы открытого письма требуют проверить чиновника на соблюдение антикоррупционного законодательства. Сам же Быкариз опровергает информацию.

«Быкариз заявил, что акции коммерческих компаний были переданы в доверительное управление и это доказано результатами многочисленных проверок правоохранительных органов», — пишет «Коммерсант-Прикмье». По словам, главы Краснокамска сейчас бизнесом занимается его сын.

Появление информации в соцсетях он связывает конкурсом по отбору главы Краснокамского округа, который состоится в ноябре. Сейчас претенденты должны сдать документы для участия в отборе.

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В социальных сетях распространили информацию о том, что якобы мэр Краснокамска в Пермском крае Игорь Быкариз владеет долями в частных фирмах. Речь идет об ООО «Миком», ООО «Стройтехресурс» и ООО «Апрель». Авторы открытого письма требуют проверить чиновника на соблюдение антикоррупционного законодательства. Сам же Быкариз опровергает информацию. «Быкариз заявил, что акции коммерческих компаний были переданы в доверительное управление и это доказано результатами многочисленных проверок правоохранительных органов», — пишет «Коммерсант-Прикмье». По словам, главы Краснокамска сейчас бизнесом занимается его сын. Появление информации в соцсетях он связывает конкурсом по отбору главы Краснокамского округа, который состоится в ноябре. Сейчас претенденты должны сдать документы для участия в отборе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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