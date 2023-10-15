Мэру Краснокамска накануне выборов приписали бизнес

Главу Краснокамска Быкариза обвинили во владении частным бизнесом

16 октября 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Игорь Быкариз утверждает, что переписал активы на сына Фото: Сергей Русанов © URA.RU В социальных сетях распространили информацию о том, что якобы мэр Краснокамска в Пермском крае Игорь Быкариз владеет долями в частных фирмах. Речь идет об ООО «Миком», ООО «Стройтехресурс» и ООО «Апрель». Авторы открытого письма требуют проверить чиновника на соблюдение антикоррупционного законодательства. Сам же Быкариз опровергает информацию. «Быкариз заявил, что акции коммерческих компаний были переданы в доверительное управление и это доказано результатами многочисленных проверок правоохранительных органов», — пишет «Коммерсант-Прикмье». По словам, главы Краснокамска сейчас бизнесом занимается его сын. Появление информации в соцсетях он связывает конкурсом по отбору главы Краснокамского округа, который состоится в ноябре. Сейчас претенденты должны сдать документы для участия в отборе.

В социальных сетях распространили информацию о том, что якобы мэр Краснокамска в Пермском крае Игорь Быкариз владеет долями в частных фирмах. Речь идет об ООО «Миком», ООО «Стройтехресурс» и ООО «Апрель». Авторы открытого письма требуют проверить чиновника на соблюдение антикоррупционного законодательства. Сам же Быкариз опровергает информацию. «Быкариз заявил, что акции коммерческих компаний были переданы в доверительное управление и это доказано результатами многочисленных проверок правоохранительных органов», — пишет «Коммерсант-Прикмье». По словам, главы Краснокамска сейчас бизнесом занимается его сын. Появление информации в соцсетях он связывает конкурсом по отбору главы Краснокамского округа, который состоится в ноябре. Сейчас претенденты должны сдать документы для участия в отборе.