15 октября 2023

В Кургане бывшее здание кафе «Урал» готовят к сносу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Остановка строительства жилого дома компании "Спэлс". Курган, старый дом, кафе урал
Власти Кургана назвали сроки отселения из аварийного дома (архивное фото) Фото:

В Кургане здание бывшей пельменной и кафе «Урал» готовят к сносу. Физических и юридических лиц планируют отселить из аварийного дома по улице Куйбышева 73 до конца года. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

«Внести в постановление администрации города Кургана от 14.06.2022 г. № 3774 „О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, д. 73, аварийным и подлежащим сносу“ следующее изменение. Установить срок отселения физических и юридических лиц из многоквартирного дома до 31.12.2023 года», — указано в документе. Контроль за исполнением постановления возложен на директора городского департамента ЖКХ Романа Медведева.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана приняли решение о сносе бывшего здания исторической пельменной. По данным из открытых источников, дом по улице Куйбышева 73 представляет историко-культурную ценность. До конца XVIII века на его месте находилась усадьба купца Василия Багашева. После публикации в СМИ о сносе объекта в СУ СК региона началась доследственная проверка.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане здание бывшей пельменной и кафе «Урал» готовят к сносу. Физических и юридических лиц планируют отселить из аварийного дома по улице Куйбышева 73 до конца года. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «Внести в постановление администрации города Кургана от 14.06.2022 г. № 3774 „О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, д. 73, аварийным и подлежащим сносу“ следующее изменение. Установить срок отселения физических и юридических лиц из многоквартирного дома до 31.12.2023 года», — указано в документе. Контроль за исполнением постановления возложен на директора городского департамента ЖКХ Романа Медведева. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана приняли решение о сносе бывшего здания исторической пельменной. По данным из открытых источников, дом по улице Куйбышева 73 представляет историко-культурную ценность. До конца XVIII века на его месте находилась усадьба купца Василия Багашева. После публикации в СМИ о сносе объекта в СУ СК региона началась доследственная проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...