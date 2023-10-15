В Кургане бывшее здание кафе «Урал» готовят к сносу

16 октября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Власти Кургана назвали сроки отселения из аварийного дома (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане здание бывшей пельменной и кафе «Урал» готовят к сносу. Физических и юридических лиц планируют отселить из аварийного дома по улице Куйбышева 73 до конца года. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «Внести в постановление администрации города Кургана от 14.06.2022 г. № 3774 „О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, д. 73, аварийным и подлежащим сносу“ следующее изменение. Установить срок отселения физических и юридических лиц из многоквартирного дома до 31.12.2023 года», — указано в документе. Контроль за исполнением постановления возложен на директора городского департамента ЖКХ Романа Медведева. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана приняли решение о сносе бывшего здания исторической пельменной. По данным из открытых источников, дом по улице Куйбышева 73 представляет историко-культурную ценность. До конца XVIII века на его месте находилась усадьба купца Василия Багашева. После публикации в СМИ о сносе объекта в СУ СК региона началась доследственная проверка.

В Кургане здание бывшей пельменной и кафе «Урал» готовят к сносу. Физических и юридических лиц планируют отселить из аварийного дома по улице Куйбышева 73 до конца года. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «Внести в постановление администрации города Кургана от 14.06.2022 г. № 3774 „О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, д. 73, аварийным и подлежащим сносу“ следующее изменение. Установить срок отселения физических и юридических лиц из многоквартирного дома до 31.12.2023 года», — указано в документе. Контроль за исполнением постановления возложен на директора городского департамента ЖКХ Романа Медведева. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана приняли решение о сносе бывшего здания исторической пельменной. По данным из открытых источников, дом по улице Куйбышева 73 представляет историко-культурную ценность. До конца XVIII века на его месте находилась усадьба купца Василия Багашева. После публикации в СМИ о сносе объекта в СУ СК региона началась доследственная проверка.