В ХМАО упала стоимость авиабилетов до Тюмени

16 октября 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

К концу октября стоимость перелетов из Сургута в Тюмень снизилась на 16% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на авиабилеты до Тюмени. Стоимость прямых рейсов из Сургута к концу октября снизилась более чем на 16%. «Стоимость прямого перелета на 22 октября из Сургута в Тюмень составляет 4297 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». До этого цена билетов была 5158 рублей. Самые дешевые билеты из Нижневартовска в Тюмень в октябре также приходятся на вылеты в конце месяца. Прямой перелет в столицу области стоит чуть менее пяти тысяч рублей. Билеты на самолет из Ханты-Мансийска в Тюмень в это время обойдутся югорчанам около 5,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рекордно подешевели авиабилеты на черноморское побережье. Тогда стоимость перелетов в Сочи упала на 60%.

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на авиабилеты до Тюмени. Стоимость прямых рейсов из Сургута к концу октября снизилась более чем на 16%. «Стоимость прямого перелета на 22 октября из Сургута в Тюмень составляет 4297 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». До этого цена билетов была 5158 рублей. Самые дешевые билеты из Нижневартовска в Тюмень в октябре также приходятся на вылеты в конце месяца. Прямой перелет в столицу области стоит чуть менее пяти тысяч рублей. Билеты на самолет из Ханты-Мансийска в Тюмень в это время обойдутся югорчанам около 5,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рекордно подешевели авиабилеты на черноморское побережье. Тогда стоимость перелетов в Сочи упала на 60%.