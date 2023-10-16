В ХМАО упала стоимость авиабилетов до Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт. Сургут, регистрация на рейс, аэропорт сургут, вахтовики, пассажиры
К концу октября стоимость перелетов из Сургута в Тюмень снизилась на 16% Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на авиабилеты до Тюмени. Стоимость прямых рейсов из Сургута к концу октября снизилась более чем на 16%.

«Стоимость прямого перелета на 22 октября из Сургута в Тюмень составляет 4297 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». До этого цена билетов была 5158 рублей.

Самые дешевые билеты из Нижневартовска в Тюмень в октябре также приходятся на вылеты в конце месяца. Прямой перелет в столицу области стоит чуть менее пяти тысяч рублей. Билеты на самолет из Ханты-Мансийска в Тюмень в это время обойдутся югорчанам около 5,5 тысячи рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рекордно подешевели авиабилеты на черноморское побережье. Тогда стоимость перелетов в Сочи упала на 60%.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе упали цены на авиабилеты до Тюмени. Стоимость прямых рейсов из Сургута к концу октября снизилась более чем на 16%. «Стоимость прямого перелета на 22 октября из Сургута в Тюмень составляет 4297 рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». До этого цена билетов была 5158 рублей. Самые дешевые билеты из Нижневартовска в Тюмень в октябре также приходятся на вылеты в конце месяца. Прямой перелет в столицу области стоит чуть менее пяти тысяч рублей. Билеты на самолет из Ханты-Мансийска в Тюмень в это время обойдутся югорчанам около 5,5 тысячи рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рекордно подешевели авиабилеты на черноморское побережье. Тогда стоимость перелетов в Сочи упала на 60%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...