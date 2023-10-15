Полиция закрыла подпольное казино в ХМАО

16 октября 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Банда из восьми человек организовала подпольное казино в Пыть-Яхе Фото: Размик Закарян © URA.RU Полиция закрыла игорное заведение в Пыть-Яхе (ХМАО), которые организовала банда из восьми человек. В официальном telegram-канале полиции Югры указано, что для проведения азартных игр использовали компьютеры. «Установлено, что пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 21 года до 48 лет организовали в нежилом помещении, расположенном во 2 микрорайоне, игорную деятельность. Для проведения азартных игр злоумышленники использовали компьютерное оборудование», — сообщила полиция. Полицейские провели обыск в нелегальном казино: изъяли системные блоки, сотовые телефоны, деньги и документы. Следственное управление по ХМАО возбудило уголовное дело за незаконные организацию и проведение азартных игр. Ранее URA.RU писало, что полиция задержала в Нефтеюганске организатора незаконного казино. Игорное заведение располагалось в нежилом помещении в пятом микрорайоне.

Полиция закрыла игорное заведение в Пыть-Яхе (ХМАО), которые организовала банда из восьми человек. В официальном telegram-канале полиции Югры указано, что для проведения азартных игр использовали компьютеры. «Установлено, что пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 21 года до 48 лет организовали в нежилом помещении, расположенном во 2 микрорайоне, игорную деятельность. Для проведения азартных игр злоумышленники использовали компьютерное оборудование», — сообщила полиция. Полицейские провели обыск в нелегальном казино: изъяли системные блоки, сотовые телефоны, деньги и документы. Следственное управление по ХМАО возбудило уголовное дело за незаконные организацию и проведение азартных игр. Ранее URA.RU писало, что полиция задержала в Нефтеюганске организатора незаконного казино. Игорное заведение располагалось в нежилом помещении в пятом микрорайоне.