15 октября 2023

Полиция закрыла подпольное казино в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Банда из восьми человек организовала подпольное казино в Пыть-Яхе Фото:

Полиция закрыла игорное заведение в Пыть-Яхе (ХМАО), которые организовала банда из восьми человек. В официальном telegram-канале полиции Югры указано, что для проведения азартных игр использовали компьютеры.

«Установлено, что пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 21 года до 48 лет организовали в нежилом помещении, расположенном во 2 микрорайоне, игорную деятельность. Для проведения азартных игр злоумышленники использовали компьютерное оборудование», — сообщила полиция.

Полицейские провели обыск в нелегальном казино: изъяли системные блоки, сотовые телефоны, деньги и документы. Следственное управление по ХМАО возбудило уголовное дело за незаконные организацию и проведение азартных игр.

Ранее URA.RU писало, что полиция задержала в Нефтеюганске организатора незаконного казино. Игорное заведение располагалось в нежилом помещении в пятом микрорайоне.

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Полиция закрыла игорное заведение в Пыть-Яхе (ХМАО), которые организовала банда из восьми человек. В официальном telegram-канале полиции Югры указано, что для проведения азартных игр использовали компьютеры. «Установлено, что пятеро мужчин и три женщины в возрасте от 21 года до 48 лет организовали в нежилом помещении, расположенном во 2 микрорайоне, игорную деятельность. Для проведения азартных игр злоумышленники использовали компьютерное оборудование», — сообщила полиция. Полицейские провели обыск в нелегальном казино: изъяли системные блоки, сотовые телефоны, деньги и документы. Следственное управление по ХМАО возбудило уголовное дело за незаконные организацию и проведение азартных игр. Ранее URA.RU писало, что полиция задержала в Нефтеюганске организатора незаконного казино. Игорное заведение располагалось в нежилом помещении в пятом микрорайоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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