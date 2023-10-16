Депутаты Верхнего Уфалея отменили «войну» с мэром перед отопительным сезоном

Депутаты Верхнего Уфалея экстренно перераспределили бюджет

16 октября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Депутаты пошли на компромисс с администрацией города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутатов Верхнего Уфалея собрали на экстренное внеочередное заседание. 16 октября они пересмотрели свое решение по отказу покупать топливо для городских котельных, подтвердил URA.RU мэр города Сергей Тарасов. «Депутаты городского собрания провели внеочередное заседание. Мы пришли к компромиссному решению. Есть приоритетные направления, и оплата за топливо для нас — первоочередной вопрос. Сегодняшнее решение — благо для города», — сообщил URA.RU Тарасов. На прошлом заседании 3 октября депутаты направили на приобретение топлива меньшую часть из восьми миллионов рублей дополнительных доходов города. Мэрия же предлагала израсходовать на эти цели основную часть доходов. На внеочередном заседании 16 октября средства были перераспределены. Теперь их большая часть будет направлена на покупку топливно-энергетических ресурсов. Председатель верхнеуфалейского собрания депутатов Сергей Ханин на звонок URA.RU сообщил, что находится в командировке в Луганске и не в курсе ситуации.

Депутатов Верхнего Уфалея собрали на экстренное внеочередное заседание. 16 октября они пересмотрели свое решение по отказу покупать топливо для городских котельных, подтвердил URA.RU мэр города Сергей Тарасов. «Депутаты городского собрания провели внеочередное заседание. Мы пришли к компромиссному решению. Есть приоритетные направления, и оплата за топливо для нас — первоочередной вопрос. Сегодняшнее решение — благо для города», — сообщил URA.RU Тарасов. На прошлом заседании 3 октября депутаты направили на приобретение топлива меньшую часть из восьми миллионов рублей дополнительных доходов города. Мэрия же предлагала израсходовать на эти цели основную часть доходов. На внеочередном заседании 16 октября средства были перераспределены. Теперь их большая часть будет направлена на покупку топливно-энергетических ресурсов. Председатель верхнеуфалейского собрания депутатов Сергей Ханин на звонок URA.RU сообщил, что находится в командировке в Луганске и не в курсе ситуации.