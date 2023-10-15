Участница шоу Бориса Краснова даст джаз-концерт в Сургуте

16 октября 2023 в 20:09 Размер текста - 17 +

Марина Яковлева устроит в Сургуте танцевальный джаз-концерт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участница шоу Бориса Краснова, который был режиссером-постановщиком звездных проектов, Марина Яковлева выступит с концертом в Сургуте. Джаз-выступление состоится осенью в одном из городских баров. Об этом URA.RU рассказала PR-менеджер площадки Ирина Тренина.



«Марина Яковлева — сургутянка, но живет и развивает свою музыкальную карьеру в Москве. На концерте прозвучат мировые джазовые хиты в стилях swing, funk, samba, bossa nova», — рассказала Тренина.



Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд концертных выступлений. Среди них, например, концерт Кубанского казачьего хора в Нижневартовске. А в Урае и Югорске аккордеониста Петр Дранга выступит с программой «Пазлы ритмов».



Ранее URA.RU рассказывало, что участник шоу «Голос» Ростислав Доронин, который покорил своим пением Николая Баскова и Сергея Лазарева, выступил с концертом в Сургуте. Танцевальное джаз-выступление состоялось осенью в одном из городских баров.

Участница шоу Бориса Краснова, который был режиссером-постановщиком звездных проектов, Марина Яковлева выступит с концертом в Сургуте. Джаз-выступление состоится осенью в одном из городских баров. Об этом URA.RU рассказала PR-менеджер площадки Ирина Тренина. «Марина Яковлева — сургутянка, но живет и развивает свою музыкальную карьеру в Москве. На концерте прозвучат мировые джазовые хиты в стилях swing, funk, samba, bossa nova», — рассказала Тренина. Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд концертных выступлений. Среди них, например, концерт Кубанского казачьего хора в Нижневартовске. А в Урае и Югорске аккордеониста Петр Дранга выступит с программой «Пазлы ритмов». Ранее URA.RU рассказывало, что участник шоу «Голос» Ростислав Доронин, который покорил своим пением Николая Баскова и Сергея Лазарева, выступил с концертом в Сургуте. Танцевальное джаз-выступление состоялось осенью в одном из городских баров.