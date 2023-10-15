15 октября 2023

Участница шоу Бориса Краснова даст джаз-концерт в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия «Светлое прошлое». Челябинск, контрабас, джаз, музыкальный инструмент
Марина Яковлева устроит в Сургуте танцевальный джаз-концерт Фото:

Участница шоу Бориса Краснова, который был режиссером-постановщиком звездных проектов, Марина Яковлева выступит с концертом в Сургуте. Джаз-выступление состоится осенью в одном из городских баров. Об этом URA.RU рассказала PR-менеджер площадки Ирина Тренина.

«Марина Яковлева — сургутянка, но живет и развивает свою музыкальную карьеру в Москве. На концерте прозвучат мировые джазовые хиты в стилях swing, funk, samba, bossa nova», — рассказала Тренина.

Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд концертных выступлений. Среди них, например, концерт Кубанского казачьего хора в Нижневартовске. А в Урае и Югорске аккордеониста Петр Дранга выступит с программой «Пазлы ритмов».

Ранее URA.RU рассказывало, что участник шоу «Голос» Ростислав Доронин, который покорил своим пением Николая Баскова и Сергея Лазарева, выступил с концертом в Сургуте. Танцевальное джаз-выступление состоялось осенью в одном из городских баров.

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Участница шоу Бориса Краснова, который был режиссером-постановщиком звездных проектов, Марина Яковлева выступит с концертом в Сургуте. Джаз-выступление состоится осенью в одном из городских баров. Об этом URA.RU рассказала PR-менеджер площадки Ирина Тренина. «Марина Яковлева — сургутянка, но живет и развивает свою музыкальную карьеру в Москве. На концерте прозвучат мировые джазовые хиты в стилях swing, funk, samba, bossa nova», — рассказала Тренина. Осенью на других площадках ХМАО также запланирован ряд концертных выступлений. Среди них, например, концерт Кубанского казачьего хора в Нижневартовске. А в Урае и Югорске аккордеониста Петр Дранга выступит с программой «Пазлы ритмов». Ранее URA.RU рассказывало, что участник шоу «Голос» Ростислав Доронин, который покорил своим пением Николая Баскова и Сергея Лазарева, выступил с концертом в Сургуте. Танцевальное джаз-выступление состоялось осенью в одном из городских баров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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