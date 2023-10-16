Госдума проверит экс-корпорацию Чубайса

16 октября 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Госдума проверит финансовую деятельность «Роснано» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Госдума запросила у правительства РФ информацию о финансовых результатах госкорпорации «Роснано», руководителем которой являлся Анатолий Чубайс. Запрос касается всего периода деятельности компании. «Комитеты Госдумы по экономической политике и по безопасности и противодействию коррупции запросили у правительства РФ информацию о финансовых результатах деятельности госкорпорации «Роснано», — сообщает ТАСС. Там подчеркнули, что проверка будет затрагивать данные за все время деятельности компании. Правительство РФ занимается вопросом банкротства государственной корпорации «Роснано». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу финансовых проблем внутри корпорации.

Госдума запросила у правительства РФ информацию о финансовых результатах госкорпорации «Роснано», руководителем которой являлся Анатолий Чубайс. Запрос касается всего периода деятельности компании. «Комитеты Госдумы по экономической политике и по безопасности и противодействию коррупции запросили у правительства РФ информацию о финансовых результатах деятельности госкорпорации «Роснано», — сообщает ТАСС. Там подчеркнули, что проверка будет затрагивать данные за все время деятельности компании. Правительство РФ занимается вопросом банкротства государственной корпорации «Роснано». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу финансовых проблем внутри корпорации.