Госдума проверит экс-корпорацию Чубайса

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Бренды ПМЭФ, роснано
Госдума проверит финансовую деятельность «Роснано» Фото:

Госдума запросила у правительства РФ информацию о финансовых результатах госкорпорации «Роснано», руководителем которой являлся Анатолий Чубайс. Запрос касается всего периода деятельности компании.

«Комитеты Госдумы по экономической политике и по безопасности и противодействию коррупции запросили у правительства РФ информацию о финансовых результатах деятельности госкорпорации «Роснано», — сообщает ТАСС. Там подчеркнули, что проверка будет затрагивать данные за все время деятельности компании.

Правительство РФ занимается вопросом банкротства государственной корпорации «Роснано». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу финансовых проблем внутри корпорации.

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Госдума запросила у правительства РФ информацию о финансовых результатах госкорпорации «Роснано», руководителем которой являлся Анатолий Чубайс. Запрос касается всего периода деятельности компании. «Комитеты Госдумы по экономической политике и по безопасности и противодействию коррупции запросили у правительства РФ информацию о финансовых результатах деятельности госкорпорации «Роснано», — сообщает ТАСС. Там подчеркнули, что проверка будет затрагивать данные за все время деятельности компании. Правительство РФ занимается вопросом банкротства государственной корпорации «Роснано». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин выразил обеспокоенность по поводу финансовых проблем внутри корпорации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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