Мэрия Челябинска прокомментировала новости о червях в школьной столовой

Администрация Челябинска 16 октября прокомментировала распространившуюся в СМИ и социальных сетях информацию о зараженной червями рыбе в столовой Образовательного центра №1 (ОЦ №1). Проверены документы, проведена ревизия и на экспертизу переданы фотографии червя, сообщили в пресс-службе мэрии.
«По факту обнаружения червя в рыбе в ОЦ №1 12 октября проведена проверка с участием родительского комитета. Проверены документы и ветеринарные справки, проведены ревизия партии и условий хранения, бракераж блюд. Также проверены отходы, оценено санитарное состояние пищеблока. В ходе ревизии червей в блюдах и сырье не обнаружено», — уточнили в пресс-службе.
В школе создана комиссия по родительскому контролю качества блюд. Уральский комбинат питания, который организует питание в учреждении, усилил контроль. Кроме того, компания выясняет подлинность фотографий с изображением рыбы и червя, которые распространились в СМИ и социальных сетях.
«Фотографии переданы на экспертизу. Если факт не подтвердится, будем обращаться в правоохранительные органы для защиты чести и достоинства предприятия», — сообщили URA.RU представители предприятия.
Роспотребнадзор также рассмотрел сообщения из СМИ о червивой рыбе. Уральскому комбинату питания вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
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