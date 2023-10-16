Мэрия Челябинска прокомментировала новости о червях в школьной столовой

Администрация Челябинска не нашла червей в блюдах и сырье для школьной столовой
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1 сентября М.В. Мишустин посетил школу 1579. Москва, школьная столовая, столовая
По информации о зараженной рыбе в столовой ОЦ №1 проведена проверка Фото:

Администрация Челябинска 16 октября прокомментировала распространившуюся в СМИ и социальных сетях информацию о зараженной червями рыбе в столовой Образовательного центра №1 (ОЦ №1). Проверены документы, проведена ревизия и на экспертизу переданы фотографии червя, сообщили в пресс-службе мэрии.

«По факту обнаружения червя в рыбе в ОЦ №1 12 октября проведена проверка с участием родительского комитета. Проверены документы и ветеринарные справки, проведены ревизия партии и условий хранения, бракераж блюд. Также проверены отходы, оценено санитарное состояние пищеблока. В ходе ревизии червей в блюдах и сырье не обнаружено», — уточнили в пресс-службе.

В школе создана комиссия по родительскому контролю качества блюд. Уральский комбинат питания, который организует питание в учреждении, усилил контроль. Кроме того, компания выясняет подлинность фотографий с изображением рыбы и червя, которые распространились в СМИ и социальных сетях.

«Фотографии переданы на экспертизу. Если факт не подтвердится, будем обращаться в правоохранительные органы для защиты чести и достоинства предприятия», — сообщили URA.RU представители предприятия.

Роспотребнадзор также рассмотрел сообщения из СМИ о червивой рыбе. Уральскому комбинату питания вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

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Администрация Челябинска 16 октября прокомментировала распространившуюся в СМИ и социальных сетях информацию о зараженной червями рыбе в столовой Образовательного центра №1 (ОЦ №1). Проверены документы, проведена ревизия и на экспертизу переданы фотографии червя, сообщили в пресс-службе мэрии. «По факту обнаружения червя в рыбе в ОЦ №1 12 октября проведена проверка с участием родительского комитета. Проверены документы и ветеринарные справки, проведены ревизия партии и условий хранения, бракераж блюд. Также проверены отходы, оценено санитарное состояние пищеблока. В ходе ревизии червей в блюдах и сырье не обнаружено», — уточнили в пресс-службе. В школе создана комиссия по родительскому контролю качества блюд. Уральский комбинат питания, который организует питание в учреждении, усилил контроль. Кроме того, компания выясняет подлинность фотографий с изображением рыбы и червя, которые распространились в СМИ и социальных сетях. «Фотографии переданы на экспертизу. Если факт не подтвердится, будем обращаться в правоохранительные органы для защиты чести и достоинства предприятия», — сообщили URA.RU представители предприятия. Роспотребнадзор также рассмотрел сообщения из СМИ о червивой рыбе. Уральскому комбинату питания вынесено предостережение о недопустимости нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
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Ссылки по теме
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