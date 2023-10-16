Силуанов: финансирование силовиков в РФ станет максимальным за последние годы

16 октября 2023 в 16:04 Размер текста - 17 +

Антон Силуанов заявил о расходах на нужды силовиков в РФ на сумму более 10 триллионов рублей Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В России финансирование силовиков в 2024 году станет максимальным за последние годы, будет потрачено 10,8 триллиона рублей. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Здесь мы в полном объеме учли потребности наших силовых ведомств. Общий объем расходов на силовые ведомства составит максимальную за последние годы величину 10,8 триллиона рублей», — заявил Антон Силуанов в ходе заседания Госдумы по бюджету и налогам. Также он назвал обеспечение нужд армии важнейшим приоритетом для РФ.

В России финансирование силовиков в 2024 году станет максимальным за последние годы, будет потрачено 10,8 триллиона рублей. Об этом сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Здесь мы в полном объеме учли потребности наших силовых ведомств. Общий объем расходов на силовые ведомства составит максимальную за последние годы величину 10,8 триллиона рублей», — заявил Антон Силуанов в ходе заседания Госдумы по бюджету и налогам. Также он назвал обеспечение нужд армии важнейшим приоритетом для РФ.