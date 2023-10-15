Эвакуация погибшей в горах пермской альпинистки Оленевой назначена на 17 октября

Глава Федерации альпинизма России Алексей Слотюк подключился к вопросу эвакуации погибшей пермской спортсменки (архивное фото) Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Эвакуация тела пермской альпинистки Надежды Оленевой, упавшей с высоты больше 6 тысяч метров при восхождении, запланирована на 17 октября. Об этом сообщается на сайте Федерации альпинизма России

Информацию о гибели спортсменки уже подтвердили ее родная сестра Анастасия Оленева, а также коллеги-альпинисты и ФАР. Местоположение тела было обнаружено 16 октября во время поискового рейса. Затем вертолет вернулся на базу, чтобы взять на борт оборудование, необходимое для подъема погибшей.

«К решению вопроса по отправке борта подключился президент ФАР Алексей Слотюк, пресс-атташе российского посольства в Непале Николай Капустин, а также альпинист Александр Абрамов и его непальский партнер Мингму Шерпа. По последней информации от Николая Капустина, сегодня утром вертолет с оборудованием и квалифицированными специалистами вылетел в Покхару, где будет ожидать погодного „окна“. Предварительно вылет запланирован на утро 17 октября», — сказано на сайте ФАР.

Многократная чемпионка страны и мастер спорта Надежда Оленева сорвалась в расщелину с высоты около 6680 метров. Это произошло 14 октября когда группа альпинистов, куда входила и Оленева, поднималась на гору Дхаулагир в Непале. Ранее сообщалось, что эвакуационные мероприятия по подъему тела пермячки будут проведены 16 октября с улучшением погодных условий.

Друзья и коллеги пермской альпинистки начали сбор средств на транспортировку тела спортсменки на родину. Близкая подруга погибшей, Татьяна Меркулова на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что у Оленевой остались родители пенсионеры и старшая сестра с группой инвалидности. Для семьи погибшей также объявлен сбор помощи.

После укомплектования вертолета необходимым для эвакуациии оборудованием и улучшением погодных условий, спасатели смогут отправиться на эвакуацию тела Оленовой Фото: Федерация альпинизма России, «ВКонтакте» https://vk.com/rusmountfederation?ysclid=lnskhclv5q617332493