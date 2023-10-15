Альпинистка Надежда Оленева умерла в Гималаях: главное о происшествии

В Непале достанут тело альпинистки Оленевой 16 октября

15 октября 2023 в 22:33 Размер текста - 17 +

До тела альпинистки спасатели планируют добраться 16 октября Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительница Перми Надежда Оленева упала в расщелину в Непале примерно с высоты 6680 метров 14 октября. Три альпиниста из России, в числе которых была и Надежда, поднимались на Дхаулагир без помощи со стороны базового лагеря. URA.RU приводит главные новости о происшествии к вечеру 15 октября. Многократная чемпионка страны и мастер спорта Надежда Оленева при восхождении на Дхаулагир в Непале упала в расщелину примерно с высоты 6680 метров днем 14 октября. Она поднималась на гору в составе группы, в которую также входили Роман Абилдаев и Расим Кашапов. Группа Оленевой собиралась пройти маршрутом по северо-восточному ребру пика и покорить Дхаулагири. «Предпринимаются усилия по ее поиску», — сообщило издание The Himalayan Times со ссылкой на источники.

Позднее Федерации альпинизма России опровергла информацию о смерти пермячки Оленевой. Никакой официальной информации о падении спортсменки в трещину не поступало, а все заявления о гибели спортсменки — это лишь собственные выводы издания The Himalayan Times. Но в федерации подтвердили факт срыва, при этом линия и глубина падения точно не известны из-за плохой видимости.

Позднее главный тренер сборной России по альпинизму Павел Шабалин заявил, что в Гималаях после вертолетного облета обнаружили тело пермской альпинистки Надежды Оленевой. «Она лежит на крутом склоне и туда вертолет просто сесть не может. Сейчас решается вопрос каким образом ее оттуда спускать», — сообщил слова Шабалина телеканал «Звезда».

До тела альпинистки Оленевой спасатели в Непале планируют добраться не ранее, чем 16 октября из-за плохих погодных условий. Только после работы поисковой группы можно будет официально сказать, жива спортсменка или нет. Об этом ТАСС заявил посол России в этом государстве Алексей Новиков.

Жительница Перми Надежда Оленева упала в расщелину в Непале примерно с высоты 6680 метров 14 октября. Три альпиниста из России, в числе которых была и Надежда, поднимались на Дхаулагир без помощи со стороны базового лагеря. URA.RU приводит главные новости о происшествии к вечеру 15 октября.