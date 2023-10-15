15 октября 2023

ФСБ показала видео задержания курганца, завербованного украинцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, спецоперация, обыск, госбезопасность
О задержании сотрудниками ФСБ стало известно 16 октября Фото:

Представители УФСБ России по Курганской области показали видео задержания местного жителя, который сотрудничал с украинской организацией, занимавшейся диверсиями. Кадры URA.RU предоставили представители пресс-службы ведомства.

«Они мне написали в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской) предложение вступить к ним и скинули задания, которые я должен был выполнить. Затем они скинули почту, по которой мы общались. <…> Я понимаю, что меня ждет, и очень раскаиваюсь в содеянном. Рекомендую всем более внимательно относиться к таким предложениям и ни в коем случае не соглашаться», — рассказал задержанный на видео.

20-летнего жителя региона обвиняют в сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. По данным ведомства, он начал общаться с представителями организации в марте. От него, в том числе, требовали распространять проукраинские материалы, собирать и передавать сведения о расположении подразделений силовых структур.

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Представители УФСБ России по Курганской области показали видео задержания местного жителя, который сотрудничал с украинской организацией, занимавшейся диверсиями. Кадры URA.RU предоставили представители пресс-службы ведомства. «Они мне написали в Instagram (принадлежит Meta, которая запрещена в России и признана экстремистской) предложение вступить к ним и скинули задания, которые я должен был выполнить. Затем они скинули почту, по которой мы общались. <…> Я понимаю, что меня ждет, и очень раскаиваюсь в содеянном. Рекомендую всем более внимательно относиться к таким предложениям и ни в коем случае не соглашаться», — рассказал задержанный на видео. 20-летнего жителя региона обвиняют в сотрудничестве с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. По данным ведомства, он начал общаться с представителями организации в марте. От него, в том числе, требовали распространять проукраинские материалы, собирать и передавать сведения о расположении подразделений силовых структур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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