Дмитрий Махонин пообещал провести торжественное открытие стелы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми на площади Карла Маркса завершили строительство стелы в честь присвоения звания города трудовой доблести. Такой статус столица Прикамья получила за огромный вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне. Кадры с установленным монументом показал в своем telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Завершили возведение стелы „Пермь — город трудовой доблести“. Это дань памяти всем прикамцам, приближавшим Победу. Она установлена на площади Карла Маркса — место выбирали сами пермяки», — написал Махонин. Губернатор также пообещал, что проведет торжественное открытие памятника. На него планируется пригласить ветеранов, молодежные организации и представителей промышленных предприятий.

Высота стелы составляет около 26 метров. Также была благоустроена площадь на территории памятника, построены амфитеатр и стена с мозаикой. На одной из стен комплекса изображен 12-летний рабочий моторостроительного завода Валя Кусакин, который во время войны трудился на предприятии вместе с 5000 другими пермскими подростками.

Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил Перми и Лысьве звания городов трудовой доблести. В правительстве Пермского края положительно отреагировали на эту новость, заявив, что в городах построят стелы в честь нового звания. Ранее губернатор Махонин уже оценил открывшийся в честь нового статуса монумент в Лысьве. В годы войны предприятия города выпустили более 10,5 млн касок СШ-40 для советских солдат, а также множество армейских котелков, фугасных авиабомб, снарядов и взрывателей и другого оборудования, на фронт ушли тысячи лысьвенцев.