ДК железнодорожников массово расторгает договоры с организаторами концертов в Екатеринбурге

ДКЖ в Екатеринбурге прекращает сотрудничество с недобросовестными организаторами

16 октября 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Площадка отказывает работать с теми организаторами, которые создают неудобства для зрителей и слушателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ) в Екатеринбурге начал массово отказываться от сотрудничества с организаторами концертов, которые предупреждают о переносе или отмене мероприятия за день до запланированного выступления артистов. Только в октябре екатеринбуржцы не смогли посетить шесть культурных событий. «Концерт группы „Воскресение“ 7 октября не запланирован. В июне мы сообщили билетным операторам о том, что организатор, который планировал привезти группу, ведет себя непорядочно, ни о каком дальнейшем сотрудничестве речь идти не может и продажи билетов на нашу площадку необходимо остановить», — сообщали представители ДКЖ в своих соцсетях. Тут же они уточняли, что компания ведет себя недобросовестно, от чего страдают зрители. Аналогичная ситуация с прекращением сотрудничества случилась с представителями певицы Вики Цыгановой, которая должна была выступать в Екатеринбурге в начале октября. Кроме этого, были отменены спектакль «Муж на час» с Сергеем Глушко, концерт «Симфония RAMMSTEIN», шоу Кобякова «Пушка» и перенесена постановка «Остров сокровищ». Как пояснили в пресс-службе Свердловской железной дороги, некоторые недобросовестные организаторы предупреждают ДКЖ об отмене мероприятия за день до запланированного мероприятия и без объяснения причин. «В такой ситуации страдают, в первую очередь, зрители, а также (как следствие) репутация владельца площадки. Администрация ДКЖ Екатеринбурга после подобных инцидентов оставляет за собой право не сотрудничать с такими контрагентами в дальнейшем. Это не значит, что концертов и выступлений на сцене будет меньше. Добросовестные организаторы, с которыми ДКЖ сотрудничает не первый год, готовы увеличивать количество мероприятий на площадках ДКЖ, когда они подходят под райдер артистов», — уточнили в СвЖД. Ранее в Екатеринбурге в четвертый раз перенесли концерт певицы Вики Цыгановой. Из-за этого Дворец культуры железнодорожников решил прекратить сотрудничество с командой исполнительницы, потому что несет финансовые и репутационные издержки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дворец культуры железнодорожников (ДКЖ) в Екатеринбурге начал массово отказываться от сотрудничества с организаторами концертов, которые предупреждают о переносе или отмене мероприятия за день до запланированного выступления артистов. Только в октябре екатеринбуржцы не смогли посетить шесть культурных событий. «Концерт группы „Воскресение“ 7 октября не запланирован. В июне мы сообщили билетным операторам о том, что организатор, который планировал привезти группу, ведет себя непорядочно, ни о каком дальнейшем сотрудничестве речь идти не может и продажи билетов на нашу площадку необходимо остановить», — сообщали представители ДКЖ в своих соцсетях. Тут же они уточняли, что компания ведет себя недобросовестно, от чего страдают зрители. Аналогичная ситуация с прекращением сотрудничества случилась с представителями певицы Вики Цыгановой, которая должна была выступать в Екатеринбурге в начале октября. Кроме этого, были отменены спектакль «Муж на час» с Сергеем Глушко, концерт «Симфония RAMMSTEIN», шоу Кобякова «Пушка» и перенесена постановка «Остров сокровищ». Как пояснили в пресс-службе Свердловской железной дороги, некоторые недобросовестные организаторы предупреждают ДКЖ об отмене мероприятия за день до запланированного мероприятия и без объяснения причин. «В такой ситуации страдают, в первую очередь, зрители, а также (как следствие) репутация владельца площадки. Администрация ДКЖ Екатеринбурга после подобных инцидентов оставляет за собой право не сотрудничать с такими контрагентами в дальнейшем. Это не значит, что концертов и выступлений на сцене будет меньше. Добросовестные организаторы, с которыми ДКЖ сотрудничает не первый год, готовы увеличивать количество мероприятий на площадках ДКЖ, когда они подходят под райдер артистов», — уточнили в СвЖД. Ранее в Екатеринбурге в четвертый раз перенесли концерт певицы Вики Цыгановой. Из-за этого Дворец культуры железнодорожников решил прекратить сотрудничество с командой исполнительницы, потому что несет финансовые и репутационные издержки.