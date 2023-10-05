ДК в Екатеринбурге разорвал отношения с воспевательницей ЧВК «Вагнер» из-за регулярных переносов

В Екатеринбурге в четвертый раз перенесли концерт Вики Цыгановой

06 октября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Цыганова приезжала в Екатеринбург с бесплатным концертом, но на мероприятие по билетам горожане так и не могут попасть Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге в очередной раз перенесли концерт певицы Вики Цыгановой (известна хитами «Вагнер», «Русская классика», «Золотые купола»). Из-за этого Дворец культуры железнодорожников решил прекратить сотрудничество с командой исполнительницы, потому что несет финансовые и репутационные издержки. Ранее сообщалось, что Цыганова выступит 4 октября. Об этом URA.RU сообщил читатели. «Вот уже четвертый раз переносят анонсированный концерт Вики Цыгановой в Екатеринбурге! Билеты были проданы еще в начале июня. Последний перенос был 4 октября, причем дата переноса не сообщена. При этом организатор не принимает возврат билета и не возвращает деньги за билеты», — рассказал поклонник певицы. Эту же информацию подтверждают во Дворце культуры железнодорожников, ссылаясь на организаторов концерта. «Концерт Вики Цыгановой 4 октября на нашей площадке не состоится. В четвертый раз организатор переносит выступление артистки. Команда Дворца приняла решение прекратить сотрудничество, так как мы понесли не только финансовые убытки, но и репутационные издержки», — пишет площадка в своих соцсетях. «Друзья, я приношу извинения за перенос дат нескольких концертов. К сожалению, тому способствует множество обстоятельств, не зависящих от меня», — сообщается на официальном сайте Вики Цыгановой. В беседе с корреспондентом URA.RU концертный директор певицы Андрей Юшин пояснил, что сейчас у многих артистов есть проблемы с выступлениями в регионах. «Наверняка вы понимаете, что этому способствует целое множество причин. И люди тоже „разогреты“ всеми событиями. Мы написали в официальных соцсетях просьбу сохранять спокойствие и сохранять билеты, в меру наших возможностей стараемся стимулировать концертных промоутеров в регионах приводить дела в порядок», — заявил представитель Цыгановой. Когда и где все же выступит певица, он уточнять не стал. Ранее стало известно, что организаторы концерта Вики Цыгановой в Екатеринбурге перенесли на 4 октября с 18 июня. А до этого музыкальный вечер планировали провести 21 апреля. При этом певица приезжала в столицу Урала 9 июня, где выступила на концерте в честь 80-летия Чкаловского района Екатеринбурга, съездила в Ельцин Центр вместе с мужем Вадимом Цыгановым и заявила, что из-за деятельности музея разлагаются дети и весь Урал, а в самом Екатеринбурге гнездится много темных либералов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в очередной раз перенесли концерт певицы Вики Цыгановой (известна хитами «Вагнер», «Русская классика», «Золотые купола»). Из-за этого Дворец культуры железнодорожников решил прекратить сотрудничество с командой исполнительницы, потому что несет финансовые и репутационные издержки. Ранее сообщалось, что Цыганова выступит 4 октября. Об этом URA.RU сообщил читатели. «Вот уже четвертый раз переносят анонсированный концерт Вики Цыгановой в Екатеринбурге! Билеты были проданы еще в начале июня. Последний перенос был 4 октября, причем дата переноса не сообщена. При этом организатор не принимает возврат билета и не возвращает деньги за билеты», — рассказал поклонник певицы. Эту же информацию подтверждают во Дворце культуры железнодорожников, ссылаясь на организаторов концерта. «Концерт Вики Цыгановой 4 октября на нашей площадке не состоится. В четвертый раз организатор переносит выступление артистки. Команда Дворца приняла решение прекратить сотрудничество, так как мы понесли не только финансовые убытки, но и репутационные издержки», — пишет площадка в своих соцсетях. «Друзья, я приношу извинения за перенос дат нескольких концертов. К сожалению, тому способствует множество обстоятельств, не зависящих от меня», — сообщается на официальном сайте Вики Цыгановой. В беседе с корреспондентом URA.RU концертный директор певицы Андрей Юшин пояснил, что сейчас у многих артистов есть проблемы с выступлениями в регионах. «Наверняка вы понимаете, что этому способствует целое множество причин. И люди тоже „разогреты“ всеми событиями. Мы написали в официальных соцсетях просьбу сохранять спокойствие и сохранять билеты, в меру наших возможностей стараемся стимулировать концертных промоутеров в регионах приводить дела в порядок», — заявил представитель Цыгановой. Когда и где все же выступит певица, он уточнять не стал. Ранее стало известно, что организаторы концерта Вики Цыгановой в Екатеринбурге перенесли на 4 октября с 18 июня. А до этого музыкальный вечер планировали провести 21 апреля. При этом певица приезжала в столицу Урала 9 июня, где выступила на концерте в честь 80-летия Чкаловского района Екатеринбурга, съездила в Ельцин Центр вместе с мужем Вадимом Цыгановым и заявила, что из-за деятельности музея разлагаются дети и весь Урал, а в самом Екатеринбурге гнездится много темных либералов.