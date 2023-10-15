15 октября 2023

Роспотребнадзор нашел в ХМАО фальсифицированное молоко

© Служба новостей «URA.RU»
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УРАЛТЕСТ. Результаты тестирования молока. Екатеринбург, молоко, тестирование, лаборатория, проверка качества
В поддельное молоко были добавлены растительные жиры Фото:

Роспотребнадзор нашел в соцучреждении Нягани (ХМАО) фальсифицированное молоко. Официальный сайт ведомства сообщил, что продукт был произведен в ООО «МолСнабРегион» Саратовской области.

«В ходе плановой проверки пищеблока одного из социальных учреждений города Нягани выявлена продукция, не соответствующая требованиям технического регламента „О безопасности молока и молочной продукции“. Это молоко питьевое ультрапастеризованное, жирность 3,2%, дата изготовления — 13.08.2023 г., произведенное ООО „МолСнабРегион“ Саратовской области», — сообщил Роспотребнадзор.

Исследования показали, что характеристики продукта не соответствует требованиям к натуральному молоку и заявленному на упаковке составу: в него добавлены растительные жиры. Партию продукции в количестве 1000 пачек вернули поставщику.

Ранее URA.RU писало, что В Когалыме (ХМАО) сотрудники местного отделения Роспотребнадзора выявили поддельные молоко и сливочное масло. Фальсификат обнаружили в трех детских садах.

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Роспотребнадзор нашел в соцучреждении Нягани (ХМАО) фальсифицированное молоко. Официальный сайт ведомства сообщил, что продукт был произведен в ООО «МолСнабРегион» Саратовской области. «В ходе плановой проверки пищеблока одного из социальных учреждений города Нягани выявлена продукция, не соответствующая требованиям технического регламента „О безопасности молока и молочной продукции“. Это молоко питьевое ультрапастеризованное, жирность 3,2%, дата изготовления — 13.08.2023 г., произведенное ООО „МолСнабРегион“ Саратовской области», — сообщил Роспотребнадзор. Исследования показали, что характеристики продукта не соответствует требованиям к натуральному молоку и заявленному на упаковке составу: в него добавлены растительные жиры. Партию продукции в количестве 1000 пачек вернули поставщику. Ранее URA.RU писало, что В Когалыме (ХМАО) сотрудники местного отделения Роспотребнадзора выявили поддельные молоко и сливочное масло. Фальсификат обнаружили в трех детских садах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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