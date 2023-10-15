Роспотребнадзор нашел в ХМАО фальсифицированное молоко

Роспотребнадзор нашел в соцучреждении Нягани (ХМАО) фальсифицированное молоко. Официальный сайт ведомства сообщил, что продукт был произведен в ООО «МолСнабРегион» Саратовской области.
«В ходе плановой проверки пищеблока одного из социальных учреждений города Нягани выявлена продукция, не соответствующая требованиям технического регламента „О безопасности молока и молочной продукции“. Это молоко питьевое ультрапастеризованное, жирность 3,2%, дата изготовления — 13.08.2023 г., произведенное ООО „МолСнабРегион“ Саратовской области», — сообщил Роспотребнадзор.
Исследования показали, что характеристики продукта не соответствует требованиям к натуральному молоку и заявленному на упаковке составу: в него добавлены растительные жиры. Партию продукции в количестве 1000 пачек вернули поставщику.
Ранее URA.RU писало, что В Когалыме (ХМАО) сотрудники местного отделения Роспотребнадзора выявили поддельные молоко и сливочное масло. Фальсификат обнаружили в трех детских садах.
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