Роспотребнадзор нашел в ХМАО фальсифицированное молоко

16 октября 2023 в 17:28 Размер текста - 17 +

В поддельное молоко были добавлены растительные жиры Фото: Анна Майорова © URA.RU Роспотребнадзор нашел в соцучреждении Нягани (ХМАО) фальсифицированное молоко. Официальный сайт ведомства сообщил, что продукт был произведен в ООО «МолСнабРегион» Саратовской области. «В ходе плановой проверки пищеблока одного из социальных учреждений города Нягани выявлена продукция, не соответствующая требованиям технического регламента „О безопасности молока и молочной продукции“. Это молоко питьевое ультрапастеризованное, жирность 3,2%, дата изготовления — 13.08.2023 г., произведенное ООО „МолСнабРегион“ Саратовской области», — сообщил Роспотребнадзор. Исследования показали, что характеристики продукта не соответствует требованиям к натуральному молоку и заявленному на упаковке составу: в него добавлены растительные жиры. Партию продукции в количестве 1000 пачек вернули поставщику. Ранее URA.RU писало, что В Когалыме (ХМАО) сотрудники местного отделения Роспотребнадзора выявили поддельные молоко и сливочное масло. Фальсификат обнаружили в трех детских садах.

Роспотребнадзор нашел в соцучреждении Нягани (ХМАО) фальсифицированное молоко. Официальный сайт ведомства сообщил, что продукт был произведен в ООО «МолСнабРегион» Саратовской области. «В ходе плановой проверки пищеблока одного из социальных учреждений города Нягани выявлена продукция, не соответствующая требованиям технического регламента „О безопасности молока и молочной продукции“. Это молоко питьевое ультрапастеризованное, жирность 3,2%, дата изготовления — 13.08.2023 г., произведенное ООО „МолСнабРегион“ Саратовской области», — сообщил Роспотребнадзор. Исследования показали, что характеристики продукта не соответствует требованиям к натуральному молоку и заявленному на упаковке составу: в него добавлены растительные жиры. Партию продукции в количестве 1000 пачек вернули поставщику. Ранее URA.RU писало, что В Когалыме (ХМАО) сотрудники местного отделения Роспотребнадзора выявили поддельные молоко и сливочное масло. Фальсификат обнаружили в трех детских садах.