Приговор курганскому положенцу вступил в силу

Обвинительный приговор для курганского авторитета Петрова оставили без изменения

Приговор курганского авторитету подтвердили в суде Санкт-Петербурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Второй апелляционный суд рассмотрел жалобу на обвинительный приговор курганца Евгения Петрова. Обвинительный приговор авторитету, отправленному на 10 лет в колонию за занятие высшего положения в преступной иерархии, оставлен без изменения. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Курганской области.

«Вступил в законную силу приговор Курганского областного суда в отношении Петрова, осужденного за совершение преступлений, предусмотренных ст. 210.1 и п. „в“ ч. 2 ст. 163 УК РФ», — сообщил telegram-канал организации. Жалобу курганца рассмотрели 16 октября в апелляционном суде Санкт-Петербурга.

Евгений Петров, которого обвинение считает курганским смотрящим и положенцем Петренком, получил 10 лет олонии строгого режима. Такой срок ему назначили за то, что он с 2003 года руководил криминальным сообществом в регионе, а также вымогал деньги у одного их предпринимателей для детдома.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский авторитет подал жалобу на приговор. Петров стал первым жителем Курганской области, осужденным по статье для «воров в законе».