Байден получил приглашение в Израиль

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, stock, Джо Байден
Израиль пригласил к себе Джо Байдена, заявили в Белом доме Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Приглашение в Израиль было отправлено президенту США Джо Байдену. Об этом рассказали в Белом доме.

«Байден получил приглашение посетить Израиль», — передает сообщение Белого дома ABC. Там подчеркнули, что о конкретных планах посещения пока нет информации.

Известно о переговорах между США и Израилем относительно возможной рабочей поездки президента Джо Байдена в Израиль. Возможно, визит состоится на следующей неделе.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Приглашение в Израиль было отправлено президенту США Джо Байдену. Об этом рассказали в Белом доме. «Байден получил приглашение посетить Израиль», — передает сообщение Белого дома ABC. Там подчеркнули, что о конкретных планах посещения пока нет информации. Известно о переговорах между США и Израилем относительно возможной рабочей поездки президента Джо Байдена в Израиль. Возможно, визит состоится на следующей неделе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...