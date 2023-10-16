Байден получил приглашение в Израиль

Израиль пригласил к себе Джо Байдена, заявили в Белом доме
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Приглашение в Израиль было отправлено президенту США Джо Байдену. Об этом рассказали в Белом доме.
«Байден получил приглашение посетить Израиль», —
Известно о переговорах между США и Израилем относительно возможной рабочей поездки президента Джо Байдена в Израиль. Возможно, визит состоится на следующей неделе.
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