Тюменцы начали скупать перцовые баллончики для самообороны

В Тюмени резко вырос спрос на перцовые газовые баллончики

16 октября 2023 в 18:07 Размер текста - 17 +

Спрос на оружие самообороны в Тюмени вырос на 25% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени резко вырос спрос на перцовые газовые баллончики для самообороны. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из специализированных магазинов. По его словам, в сентябре 2023 года продажи перцовки выросли, в среднем, на 25%. «Если сравнивать август и сентябрь 2023 года, то продажи газовых баллончиков выросли примерно на 25%. Некоторые жители города берут баллончики сразу на всю семью: то есть, по 4 — 5 штук в одни руки. Обычно такой ажиотажный спрос возникает перед Новым годом, когда покупатели берут перцовку в подарок. С чем он связан сейчас — не совсем понятно», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что многие покупатели также интересуются травматическим оружием. Однако для его приобретения, хранения и использования необходимо иметь лицензию. В адрес тюменского оружейного магазина «Сокол» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на 40% увеличилась стоимость товаров, которые необходимы для самообороны. По данным аналитиков маркетплейса Wildberries, чаще всего жители Тюмени интересуются средствами для защиты от собак.

В Тюмени резко вырос спрос на перцовые газовые баллончики для самообороны. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из специализированных магазинов. По его словам, в сентябре 2023 года продажи перцовки выросли, в среднем, на 25%. «Если сравнивать август и сентябрь 2023 года, то продажи газовых баллончиков выросли примерно на 25%. Некоторые жители города берут баллончики сразу на всю семью: то есть, по 4 — 5 штук в одни руки. Обычно такой ажиотажный спрос возникает перед Новым годом, когда покупатели берут перцовку в подарок. С чем он связан сейчас — не совсем понятно», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что многие покупатели также интересуются травматическим оружием. Однако для его приобретения, хранения и использования необходимо иметь лицензию. В адрес тюменского оружейного магазина «Сокол» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на 40% увеличилась стоимость товаров, которые необходимы для самообороны. По данным аналитиков маркетплейса Wildberries, чаще всего жители Тюмени интересуются средствами для защиты от собак.