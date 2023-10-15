15 октября 2023

Тюменцы начали скупать перцовые баллончики для самообороны

В Тюмени резко вырос спрос на перцовые газовые баллончики
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на оружие самообороны в Тюмени вырос на 25% Фото:

В Тюмени резко вырос спрос на перцовые газовые баллончики для самообороны. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из специализированных магазинов. По его словам, в сентябре 2023 года продажи перцовки выросли, в среднем, на 25%.

«Если сравнивать август и сентябрь 2023 года, то продажи газовых баллончиков выросли примерно на 25%. Некоторые жители города берут баллончики сразу на всю семью: то есть, по 4 — 5 штук в одни руки. Обычно такой ажиотажный спрос возникает перед Новым годом, когда покупатели берут перцовку в подарок. С чем он связан сейчас — не совсем понятно», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что многие покупатели также интересуются травматическим оружием. Однако для его приобретения, хранения и использования необходимо иметь лицензию.

В адрес тюменского оружейного магазина «Сокол» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на 40% увеличилась стоимость товаров, которые необходимы для самообороны. По данным аналитиков маркетплейса Wildberries, чаще всего жители Тюмени интересуются средствами для защиты от собак.

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В Тюмени резко вырос спрос на перцовые газовые баллончики для самообороны. Об этом URA.RU сообщил владелец одного из специализированных магазинов. По его словам, в сентябре 2023 года продажи перцовки выросли, в среднем, на 25%. «Если сравнивать август и сентябрь 2023 года, то продажи газовых баллончиков выросли примерно на 25%. Некоторые жители города берут баллончики сразу на всю семью: то есть, по 4 — 5 штук в одни руки. Обычно такой ажиотажный спрос возникает перед Новым годом, когда покупатели берут перцовку в подарок. С чем он связан сейчас — не совсем понятно», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что многие покупатели также интересуются травматическим оружием. Однако для его приобретения, хранения и использования необходимо иметь лицензию. В адрес тюменского оружейного магазина «Сокол» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени на 40% увеличилась стоимость товаров, которые необходимы для самообороны. По данным аналитиков маркетплейса Wildberries, чаще всего жители Тюмени интересуются средствами для защиты от собак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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