В правительстве пояснили, когда устранят последствия пожара в курганской больнице

Последствия возгорания в Курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) устранят в течение двух недель. Ранее пожар произошел в подсобном помещении столовой на втором этаже медицинского учреждения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области
«С целью предотвращения подобных ситуаций проводиться внеплановый инструктаж по пожарной безопасности. Последствия пожара полностью планируется устранить в течение двух недель», — рассказали URA.RU власти.
Сообщается, что департамент здравоохранения проводит проверку по факту пожара. Как пояснили URA.RU, со стороны персонала БСМП нарушений не было. Отмечается, что степень ущерба, который больница получила в результате пожара, будет установлена специалистами.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане пожарные спасли пациентов больницы из огня. Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в больнице скорой помощи. Позднее источники из сферы здравоохранения рассказали, что причиной пожара стал поджог, устроенный пациентом.
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