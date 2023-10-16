В правительстве пояснили, когда устранят последствия пожара в курганской больнице

В Курганской БСМП последствия пожара устранят в течение двух недель
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, бсмп, больница
Власти Кургана заявили о непричастности персонала БСМП к пожару Фото:

Последствия возгорания в Курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) устранят в течение двух недель. Ранее пожар произошел в подсобном помещении столовой на втором этаже медицинского учреждения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области

«С целью предотвращения подобных ситуаций проводиться внеплановый инструктаж по пожарной безопасности. Последствия пожара полностью планируется устранить в течение двух недель», — рассказали URA.RU власти.

Сообщается, что департамент здравоохранения проводит проверку по факту пожара. Как пояснили URA.RU, со стороны персонала БСМП нарушений не было. Отмечается, что степень ущерба, который больница получила в результате пожара, будет установлена специалистами.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане пожарные спасли пациентов больницы из огня. Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в больнице скорой помощи. Позднее источники из сферы здравоохранения рассказали, что причиной пожара стал поджог, устроенный пациентом.

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Последствия возгорания в Курганской больнице скорой медицинской помощи (БСМП) устранят в течение двух недель. Ранее пожар произошел в подсобном помещении столовой на втором этаже медицинского учреждения. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения Курганской области «С целью предотвращения подобных ситуаций проводиться внеплановый инструктаж по пожарной безопасности. Последствия пожара полностью планируется устранить в течение двух недель», — рассказали URA.RU власти. Сообщается, что департамент здравоохранения проводит проверку по факту пожара. Как пояснили URA.RU, со стороны персонала БСМП нарушений не было. Отмечается, что степень ущерба, который больница получила в результате пожара, будет установлена специалистами. Ранее URA.RU писало, что в Кургане пожарные спасли пациентов больницы из огня. Сотрудники МЧС получили сообщение о возгорании в больнице скорой помощи. Позднее источники из сферы здравоохранения рассказали, что причиной пожара стал поджог, устроенный пациентом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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