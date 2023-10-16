Подавший в отставку после разноса Текслера челябинский мэр задержится на посту

Мэр Катав-Ивановска (Челябинская область) Андрей Елисеев, несмотря на подписанное заявление об отставке, задержится на своем посту. В горсовете URA.RU сообщили, что исполняющего обязанности депутаты выберут 25 октября.
«Андрей Елисеев продолжает исполнять свои обязанности градоначальника. Врио мэра выберем 25 октября», — рассказала URA.RU председатель горсовета Галина Федосеева.
В настоящее время идут консультации по кандидатурам, которые будут предложены депутатам для выбора временно исполняющего обязанности мэра. По уставу муниципалитета, должность может занять лицо, которое замещает в Катав-Ивановском городском поселении муниципальную должность либо один из депутатов горсовета.
Заявление о сложении полномочий Елисеев написал 13 октября. Уход спровоцировал разнос, который губернатор Алексей Текслер устроил главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу. Недовольство главы региона вызвала неготовность территории к началу отопительного сезона. Елисеев ушел в отставку, хотя претензии напрямую его не касались.
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