Подавший в отставку после разноса Текслера челябинский мэр задержится на посту

16 октября 2023 в 18:45 Размер текста - 17 +

Перемены в администрации Катав-Ивановска назначены на 25 октября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Катав-Ивановска (Челябинская область) Андрей Елисеев, несмотря на подписанное заявление об отставке, задержится на своем посту. В горсовете URA.RU сообщили, что исполняющего обязанности депутаты выберут 25 октября. «Андрей Елисеев продолжает исполнять свои обязанности градоначальника. Врио мэра выберем 25 октября», — рассказала URA.RU председатель горсовета Галина Федосеева. В настоящее время идут консультации по кандидатурам, которые будут предложены депутатам для выбора временно исполняющего обязанности мэра. По уставу муниципалитета, должность может занять лицо, которое замещает в Катав-Ивановском городском поселении муниципальную должность либо один из депутатов горсовета. Заявление о сложении полномочий Елисеев написал 13 октября. Уход спровоцировал разнос, который губернатор Алексей Текслер устроил главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу. Недовольство главы региона вызвала неготовность территории к началу отопительного сезона. Елисеев ушел в отставку, хотя претензии напрямую его не касались.

Мэр Катав-Ивановска (Челябинская область) Андрей Елисеев, несмотря на подписанное заявление об отставке, задержится на своем посту. В горсовете URA.RU сообщили, что исполняющего обязанности депутаты выберут 25 октября. «Андрей Елисеев продолжает исполнять свои обязанности градоначальника. Врио мэра выберем 25 октября», — рассказала URA.RU председатель горсовета Галина Федосеева. В настоящее время идут консультации по кандидатурам, которые будут предложены депутатам для выбора временно исполняющего обязанности мэра. По уставу муниципалитета, должность может занять лицо, которое замещает в Катав-Ивановском городском поселении муниципальную должность либо один из депутатов горсовета. Заявление о сложении полномочий Елисеев написал 13 октября. Уход спровоцировал разнос, который губернатор Алексей Текслер устроил главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу. Недовольство главы региона вызвала неготовность территории к началу отопительного сезона. Елисеев ушел в отставку, хотя претензии напрямую его не касались.