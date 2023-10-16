Подавший в отставку после разноса Текслера челябинский мэр задержится на посту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Катав-Ивановска. Челябинская область, город катав-ивановск, здание администрации катав-ивановска
Перемены в администрации Катав-Ивановска назначены на 25 октября Фото:

Мэр Катав-Ивановска (Челябинская область) Андрей Елисеев, несмотря на подписанное заявление об отставке, задержится на своем посту. В горсовете URA.RU сообщили, что исполняющего обязанности депутаты выберут 25 октября.

«Андрей Елисеев продолжает исполнять свои обязанности градоначальника. Врио мэра выберем 25 октября», — рассказала URA.RU председатель горсовета Галина Федосеева.

В настоящее время идут консультации по кандидатурам, которые будут предложены депутатам для выбора временно исполняющего обязанности мэра. По уставу муниципалитета, должность может занять лицо, которое замещает в Катав-Ивановском городском поселении муниципальную должность либо один из депутатов горсовета.

Заявление о сложении полномочий Елисеев написал 13 октября. Уход спровоцировал разнос, который губернатор Алексей Текслер устроил главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу. Недовольство главы региона вызвала неготовность территории к началу отопительного сезона. Елисеев ушел в отставку, хотя претензии напрямую его не касались.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Катав-Ивановска (Челябинская область) Андрей Елисеев, несмотря на подписанное заявление об отставке, задержится на своем посту. В горсовете URA.RU сообщили, что исполняющего обязанности депутаты выберут 25 октября. «Андрей Елисеев продолжает исполнять свои обязанности градоначальника. Врио мэра выберем 25 октября», — рассказала URA.RU председатель горсовета Галина Федосеева. В настоящее время идут консультации по кандидатурам, которые будут предложены депутатам для выбора временно исполняющего обязанности мэра. По уставу муниципалитета, должность может занять лицо, которое замещает в Катав-Ивановском городском поселении муниципальную должность либо один из депутатов горсовета. Заявление о сложении полномочий Елисеев написал 13 октября. Уход спровоцировал разнос, который губернатор Алексей Текслер устроил главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу. Недовольство главы региона вызвала неготовность территории к началу отопительного сезона. Елисеев ушел в отставку, хотя претензии напрямую его не касались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...