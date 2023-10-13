После разноса от челябинского губернатора Текслера глава города подал в отставку

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, текслер алексей
Визит Алексея Текслера в Катав-Ивановск состоялся 11 октября Фото:

После разноса главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу, устроенного губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, мэр Катав-Ивановска Андрей Елисеев 13 октября решил уйти в отставку. Как URA.RU рассказала председатель горсовета Галина Федосеева, заявление депутаты рассмотрят 25 октября.

«Глава Катав-Ивановского городского поселения Андрей Анатольевич Елисеев написал 13 октября заявление о сложении полномочий с формулировкой „по собственному желанию“. У депутатов есть 14 рабочих дней для рассмотрения вопроса», — рассказала URA.RU Федосеева.

Также предстоит решить, кто до выборов следующего главы будет исполнять его обязанности. По уставу, временно занять должность может должностное лицо, замещающее в администрации поселения муниципальную должность, либо один из депутатов.

О том, что градоначальника вынудило покинуть пост досрочно, сам Елисеев уточнять не стал. Он заявил, что дальнейшие планы связывает с переездом в другой субъект Федерации. По данным URA.RU, отставка Елисеева ожидалась. Руководитель сложил полномочия, хотя напрямую критика губернатора его не касалась. Средства на подготовку к отопительному сезону районные власти начали выделять в середине лета лишь после выхода из-под домашнего ареста Шимановича. По словам источников URA.RU, Елисеев не захотел мириться с бездействием районной администрации, через которую идет финансирование муниципальных программ.

Текслер совершил визит в ряд территорий Челябинской области. Катав-Ивановский район он посетил 11 октября. Свой пост Елисеев занял в марте 2022 года. В должности он сменил Ивана Норко.

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После разноса главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу, устроенного губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, мэр Катав-Ивановска Андрей Елисеев 13 октября решил уйти в отставку. Как URA.RU рассказала председатель горсовета Галина Федосеева, заявление депутаты рассмотрят 25 октября. «Глава Катав-Ивановского городского поселения Андрей Анатольевич Елисеев написал 13 октября заявление о сложении полномочий с формулировкой „по собственному желанию“. У депутатов есть 14 рабочих дней для рассмотрения вопроса», — рассказала URA.RU Федосеева. Также предстоит решить, кто до выборов следующего главы будет исполнять его обязанности. По уставу, временно занять должность может должностное лицо, замещающее в администрации поселения муниципальную должность, либо один из депутатов. О том, что градоначальника вынудило покинуть пост досрочно, сам Елисеев уточнять не стал. Он заявил, что дальнейшие планы связывает с переездом в другой субъект Федерации. По данным URA.RU, отставка Елисеева ожидалась. Руководитель сложил полномочия, хотя напрямую критика губернатора его не касалась. Средства на подготовку к отопительному сезону районные власти начали выделять в середине лета лишь после выхода из-под домашнего ареста Шимановича. По словам источников URA.RU, Елисеев не захотел мириться с бездействием районной администрации, через которую идет финансирование муниципальных программ. Текслер совершил визит в ряд территорий Челябинской области. Катав-Ивановский район он посетил 11 октября. Свой пост Елисеев занял в марте 2022 года. В должности он сменил Ивана Норко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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