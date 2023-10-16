Пермяки сняли на видео правительственный кортеж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми горожане заметили кортеж с московскими номерами. Несколько автомобилей, сопровождаемые нарядами ДПС проследовали по одной из улиц. Видео размещено в Telegram.

«В Перми замечен правительственный кортеж с московскими номерами», — написано в telegram-канале «Мой город — Пермь». Судя по видео, кортеж проехал по бульвару Гагарина в центр города. Кто именно из федеральных чиновников прибыл в краевую столицу, в пресс-службе администрации губернатора Прикамья URA.RU сказать затруднились.

URA.RU рассказывало, что 19—22 октября в Перми пройдет форум «Россия — спортивная держава». Ожидается, что форум посетит президент России Владимир Путин. Перед приездом главы государства губернатор края Дмитрий Махонин ушел на самоизоляцию. На минувшей неделе в краевую столицу Пермь прибыл десант сотрудников ФСО, которые будут заниматься подготовкой визита президента.