В Перми замечен правительственный кортеж с московскими номерами. Видео

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Визит президента Чехии Милоша Земана на УЗГА. Екатеринбург, кортеж, охрана, мигалка, спецслужбы, синие ведерки, машины сопровождения, эскорт
Пермяки сняли на видео правительственный кортеж Фото:

В Перми горожане заметили кортеж с московскими номерами. Несколько автомобилей, сопровождаемые нарядами ДПС проследовали по одной из улиц. Видео размещено в Telegram.

«В Перми замечен правительственный кортеж с московскими номерами», — написано в telegram-канале «Мой город — Пермь». Судя по видео, кортеж проехал по бульвару Гагарина в центр города. Кто именно из федеральных чиновников прибыл в краевую столицу, в пресс-службе администрации губернатора Прикамья URA.RU сказать затруднились.

URA.RU рассказывало, что 19—22 октября в Перми пройдет форум «Россия — спортивная держава». Ожидается, что форум посетит президент России Владимир Путин. Перед приездом главы государства губернатор края Дмитрий Махонин ушел на самоизоляцию. На минувшей неделе в краевую столицу Пермь прибыл десант сотрудников ФСО, которые будут заниматься подготовкой визита президента.

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В Перми горожане заметили кортеж с московскими номерами. Несколько автомобилей, сопровождаемые нарядами ДПС проследовали по одной из улиц. Видео размещено в Telegram. «В Перми замечен правительственный кортеж с московскими номерами», — написано в telegram-канале «Мой город — Пермь». Судя по видео, кортеж проехал по бульвару Гагарина в центр города. Кто именно из федеральных чиновников прибыл в краевую столицу, в пресс-службе администрации губернатора Прикамья URA.RU сказать затруднились. URA.RU рассказывало, что 19—22 октября в Перми пройдет форум «Россия — спортивная держава». Ожидается, что форум посетит президент России Владимир Путин. Перед приездом главы государства губернатор края Дмитрий Махонин ушел на самоизоляцию. На минувшей неделе в краевую столицу Пермь прибыл десант сотрудников ФСО, которые будут заниматься подготовкой визита президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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