Россиянина оштрафовали за георгиевскую ленточку в Эстонии

16 октября 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Водитель добровольно сдал георгиевскую ленту, пишет ERR Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россиянин был оштрафован на 400 евро за наличие георгиевской ленты на зеркале заднего вида при въезде в Эстонию через пограничный пункт в Нарве. Об этом пишет эстонское издание ERR. «Водитель автомобиля, имевший российское гражданство, добровольно сдал ленту, и ему назначили штраф в размере 400 евро», — говорится в материале издания. Там добавили, что георгиевская лента находилась на зеркале заднего вида. Штраф был выписан при въезде в Эстонию через пограничный пункт в Нарве, заключил автор. Эстония запретила военную символику, включая флаги РФ и СССР, георгиевские ленты и советскую военную форму. Заявление об этом было опубликовано на официальном сайте эстонской полиции. Такие меры принимаются якобы для предотвращения провокаций.

Россиянин был оштрафован на 400 евро за наличие георгиевской ленты на зеркале заднего вида при въезде в Эстонию через пограничный пункт в Нарве. Об этом пишет эстонское издание ERR. «Водитель автомобиля, имевший российское гражданство, добровольно сдал ленту, и ему назначили штраф в размере 400 евро», — говорится в материале издания. Там добавили, что георгиевская лента находилась на зеркале заднего вида. Штраф был выписан при въезде в Эстонию через пограничный пункт в Нарве, заключил автор. Эстония запретила военную символику, включая флаги РФ и СССР, георгиевские ленты и советскую военную форму. Заявление об этом было опубликовано на официальном сайте эстонской полиции. Такие меры принимаются якобы для предотвращения провокаций.