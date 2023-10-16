Россиянина оштрафовали за георгиевскую ленточку в Эстонии

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Георгиевская лента. Тюмень, георгиевская лента, день победы, 9 мая, георгиевская ленточка
Водитель добровольно сдал георгиевскую ленту, пишет ERR Фото:

Россиянин был оштрафован на 400 евро за наличие георгиевской ленты на зеркале заднего вида при въезде в Эстонию через пограничный пункт в Нарве. Об этом пишет эстонское издание ERR.

«Водитель автомобиля, имевший российское гражданство, добровольно сдал ленту, и ему назначили штраф в размере 400 евро», — говорится в материале издания. Там добавили, что георгиевская лента находилась на зеркале заднего вида. Штраф был выписан при въезде в Эстонию через пограничный пункт в Нарве, заключил автор.

Эстония запретила военную символику, включая флаги РФ и СССР, георгиевские ленты и советскую военную форму. Заявление об этом было опубликовано на официальном сайте эстонской полиции. Такие меры принимаются якобы для предотвращения провокаций.

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Россиянин был оштрафован на 400 евро за наличие георгиевской ленты на зеркале заднего вида при въезде в Эстонию через пограничный пункт в Нарве. Об этом пишет эстонское издание ERR. «Водитель автомобиля, имевший российское гражданство, добровольно сдал ленту, и ему назначили штраф в размере 400 евро», — говорится в материале издания. Там добавили, что георгиевская лента находилась на зеркале заднего вида. Штраф был выписан при въезде в Эстонию через пограничный пункт в Нарве, заключил автор. Эстония запретила военную символику, включая флаги РФ и СССР, георгиевские ленты и советскую военную форму. Заявление об этом было опубликовано на официальном сайте эстонской полиции. Такие меры принимаются якобы для предотвращения провокаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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