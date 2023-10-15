Мэр из ХМАО отчитался перед губернатором об объемах добычи нефти и газа

16 октября 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

В Нижневартовском районе за 2023 год добыли 24 млн тонн нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава Нижневартовского района Борис Саломатин отчитался перед губернатором ХМАО Натальей Комаровой об объемах добычи нефти и газа. Он сообщил о производственных результатах на рабочей встрече, запись которой размещена в официальном telegram-канале Комаровой. «За 8 месяцев 2023 года на территории района добыто 24 млн тонн нефти, более 8 млрд кубометров газа. По прогнозам добыча нефти за год превысит 35 млн тонн, газа будет добыто более 11 млрд кубометров», — подчеркнул Саломатин. В 2022 году, по данным НАЦ РН им. Шпильмана, в Нижневартовском районе добыли 39, 8 млн тонн нефти, что составляет 17,8% всей добытой нефти в ХМАО. На территории муниципалитета находятся 108 лицензионных участков недр. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизились объемы добычи полезных ископаемых. По данным Тюменьстата, в 2023 году в регионе уменьшился показатель изменения объема производства в этой сфере деятельности.

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин отчитался перед губернатором ХМАО Натальей Комаровой об объемах добычи нефти и газа. Он сообщил о производственных результатах на рабочей встрече, запись которой размещена в официальном telegram-канале Комаровой. «За 8 месяцев 2023 года на территории района добыто 24 млн тонн нефти, более 8 млрд кубометров газа. По прогнозам добыча нефти за год превысит 35 млн тонн, газа будет добыто более 11 млрд кубометров», — подчеркнул Саломатин. В 2022 году, по данным НАЦ РН им. Шпильмана, в Нижневартовском районе добыли 39, 8 млн тонн нефти, что составляет 17,8% всей добытой нефти в ХМАО. На территории муниципалитета находятся 108 лицензионных участков недр. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизились объемы добычи полезных ископаемых. По данным Тюменьстата, в 2023 году в регионе уменьшился показатель изменения объема производства в этой сфере деятельности.