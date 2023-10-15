15 октября 2023

Мэр из ХМАО отчитался перед губернатором об объемах добычи нефти и газа

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовском районе за 2023 год добыли 24 млн тонн нефти Фото:

Глава Нижневартовского района Борис Саломатин отчитался перед губернатором ХМАО Натальей Комаровой об объемах добычи нефти и газа. Он сообщил о производственных результатах на рабочей встрече, запись которой размещена в официальном telegram-канале Комаровой.

«За 8 месяцев 2023 года на территории района добыто 24 млн тонн нефти, более 8 млрд кубометров газа. По прогнозам добыча нефти за год превысит 35 млн тонн, газа будет добыто более 11 млрд кубометров», — подчеркнул Саломатин.

В 2022 году, по данным НАЦ РН им. Шпильмана, в Нижневартовском районе добыли 39, 8 млн тонн нефти, что составляет 17,8% всей добытой нефти в ХМАО. На территории муниципалитета находятся 108 лицензионных участков недр.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизились объемы добычи полезных ископаемых. По данным Тюменьстата, в 2023 году в регионе уменьшился показатель изменения объема производства в этой сфере деятельности.

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Глава Нижневартовского района Борис Саломатин отчитался перед губернатором ХМАО Натальей Комаровой об объемах добычи нефти и газа. Он сообщил о производственных результатах на рабочей встрече, запись которой размещена в официальном telegram-канале Комаровой. «За 8 месяцев 2023 года на территории района добыто 24 млн тонн нефти, более 8 млрд кубометров газа. По прогнозам добыча нефти за год превысит 35 млн тонн, газа будет добыто более 11 млрд кубометров», — подчеркнул Саломатин. В 2022 году, по данным НАЦ РН им. Шпильмана, в Нижневартовском районе добыли 39, 8 млн тонн нефти, что составляет 17,8% всей добытой нефти в ХМАО. На территории муниципалитета находятся 108 лицензионных участков недр. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО снизились объемы добычи полезных ископаемых. По данным Тюменьстата, в 2023 году в регионе уменьшился показатель изменения объема производства в этой сфере деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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