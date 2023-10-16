Из тюменского управления Следственного комитета увольняются сотрудники

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
В управлении СУ СК РФ по Тюменской области начался отток кадров Фото:

Из Следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области начали чаще увольняться сотрудники. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Отток кадров можно считать значительным. Некоторые сотрудники ушли на заслуженный отдых по выслуге лет. Некоторые — уволились по собственному желанию. В том числе, на фоне большого объема работы, который приходится выполнять следователям», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что на фоне увольнений в ведомстве образовался кадровый голод. «Заменить сотрудника, который, к примеру, ушел на пенсию, довольно непросто. Причина — в высоких требованиях, которые предъявляются к кандидатам на службу в СК. Попасть на работу в следственные органы, на самом деле, довольно сложно», — добавил инсайдер URA.RU.

В пресс-службу СУ СК РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что судебные приставы-исполнители УФССП по Тюменской области стали чаще увольняться с работы из-за тяжелых условий труда. На официальном сайте ведомства указано, что почти во всех крупных отделах управления на территории региона есть открытые вакансии.

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Из Следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области начали чаще увольняться сотрудники. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Отток кадров можно считать значительным. Некоторые сотрудники ушли на заслуженный отдых по выслуге лет. Некоторые — уволились по собственному желанию. В том числе, на фоне большого объема работы, который приходится выполнять следователям», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что на фоне увольнений в ведомстве образовался кадровый голод. «Заменить сотрудника, который, к примеру, ушел на пенсию, довольно непросто. Причина — в высоких требованиях, которые предъявляются к кандидатам на службу в СК. Попасть на работу в следственные органы, на самом деле, довольно сложно», — добавил инсайдер URA.RU. В пресс-службу СУ СК РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее агентство писало о том, что судебные приставы-исполнители УФССП по Тюменской области стали чаще увольняться с работы из-за тяжелых условий труда. На официальном сайте ведомства указано, что почти во всех крупных отделах управления на территории региона есть открытые вакансии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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