В Челябинске изъяли свыше 11 тысяч литров пива

В Челябинске на одном из складов сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО совместно с полицейскими изъяли свыше 11 тысяч литров пива. Как сообщили URA.RU 16 сентября в пресс-службе контрольного ведомства, основанием для этого стали проблемы с документами на продукцию.
«В ходе проверки помещений на улице Троицкий тракт изъято более 11 тысяч литров пива различных наименований без сопроводительных документов и без фиксации информации об обороте в ЕГАИС. В настоящее время вся обнаруженная продукция изъята сотрудниками полиции из нелегального оборота», — сообщили URA.RU в пресс-службе Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по УрФО.
Там отметили, что мероприятия проходили 12 октября. Они были приурочены к акции в рамках программы мероприятий по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции на территории областного центра.
Ранее челябинские таможенники приняли участие в подобной акции. Они остановили фуру, перевозящую из Казахстана в Санкт-Петербург 15 тонн пива. Из-за случайной или намеренной ошибке в документах, жители Северной столицы так и не дождались пенного. Фуру развернули обратно в Казахстан оформлять бумаги на выпивку.
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