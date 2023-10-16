В Челябинске изъяли свыше 11 тысяч литров пива

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, силовики, полиция, спины полиции
Полицейские изъяли пиво из нелегального оборота Фото:

В Челябинске на одном из складов сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО совместно с полицейскими изъяли свыше 11 тысяч литров пива. Как сообщили URA.RU 16 сентября в пресс-службе контрольного ведомства, основанием для этого стали проблемы с документами на продукцию.

«В ходе проверки помещений на улице Троицкий тракт изъято более 11 тысяч литров пива различных наименований без сопроводительных документов и без фиксации информации об обороте в ЕГАИС. В настоящее время вся обнаруженная продукция изъята сотрудниками полиции из нелегального оборота», — сообщили URA.RU в пресс-службе Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по УрФО.

Там отметили, что мероприятия проходили 12 октября. Они были приурочены к акции в рамках программы мероприятий по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции на территории областного центра.

Ранее челябинские таможенники приняли участие в подобной акции. Они остановили фуру, перевозящую из Казахстана в Санкт-Петербург 15 тонн пива. Из-за случайной или намеренной ошибке в документах, жители Северной столицы так и не дождались пенного. Фуру развернули обратно в Казахстан оформлять бумаги на выпивку.

Продукция не соответствовала данным в документах
Продукция не соответствовала данным в документах
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В Челябинске на одном из складов сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по УрФО совместно с полицейскими изъяли свыше 11 тысяч литров пива. Как сообщили URA.RU 16 сентября в пресс-службе контрольного ведомства, основанием для этого стали проблемы с документами на продукцию. «В ходе проверки помещений на улице Троицкий тракт изъято более 11 тысяч литров пива различных наименований без сопроводительных документов и без фиксации информации об обороте в ЕГАИС. В настоящее время вся обнаруженная продукция изъята сотрудниками полиции из нелегального оборота», — сообщили URA.RU в пресс-службе Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по УрФО. Там отметили, что мероприятия проходили 12 октября. Они были приурочены к акции в рамках программы мероприятий по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции на территории областного центра. Ранее челябинские таможенники приняли участие в подобной акции. Они остановили фуру, перевозящую из Казахстана в Санкт-Петербург 15 тонн пива. Из-за случайной или намеренной ошибке в документах, жители Северной столицы так и не дождались пенного. Фуру развернули обратно в Казахстан оформлять бумаги на выпивку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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