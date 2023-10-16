Мэр Березников нашел на обмелевшей Каме древнее судно. Фото

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Виды Пермского края, отдых на воде, камское море, пляж речной, чусовское водохранилище
Кама сильно обмелела, обнажив дно Фото:

В Пермском крае мэр Березников Алексей Казаченко обнаружил на берегу Камы останки древнего корабля. По его словам, река в этом году сильно обмелела, поэтому можно найти массу интересного.

«Кама обмелела в этом году. Обнажила находки. Со стороны Рубежской церкви остатки затонувшей баржи. Вода ушла и остов как на ладони», — написал Казаченко в соцсетях.

По его предположению, находка — это торговое судно 100-летней давности, на котором перевозили соль. Глава города намерен пригласить на место специалистов Камской археологической экспедиции, чтобы установить историю корабля.

В сентябре Казаченко рассказывал, что на пляже около Березников нашли старинную деревянную трубу. Ее перевезли в музей «Усолье Строгановское», где археологи детально изучат артефакт и определят его точный возраст.

Алексей Казаченко на месте обнаружения находки
Алексей Казаченко на месте обнаружения находки
Судно было внушительных размеров
Судно было внушительных размеров

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В Пермском крае мэр Березников Алексей Казаченко обнаружил на берегу Камы останки древнего корабля. По его словам, река в этом году сильно обмелела, поэтому можно найти массу интересного. «Кама обмелела в этом году. Обнажила находки. Со стороны Рубежской церкви остатки затонувшей баржи. Вода ушла и остов как на ладони», — написал Казаченко в соцсетях. По его предположению, находка — это торговое судно 100-летней давности, на котором перевозили соль. Глава города намерен пригласить на место специалистов Камской археологической экспедиции, чтобы установить историю корабля. В сентябре Казаченко рассказывал, что на пляже около Березников нашли старинную деревянную трубу. Ее перевезли в музей «Усолье Строгановское», где археологи детально изучат артефакт и определят его точный возраст.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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