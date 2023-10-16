В Пермском крае мэр Березников Алексей Казаченко обнаружил на берегу Камы останки древнего корабля. По его словам, река в этом году сильно обмелела, поэтому можно найти массу интересного.
«Кама обмелела в этом году. Обнажила находки. Со стороны Рубежской церкви остатки затонувшей баржи. Вода ушла и остов как на ладони», — написал Казаченко в соцсетях.
По его предположению, находка — это торговое судно 100-летней давности, на котором перевозили соль. Глава города намерен пригласить на место специалистов Камской археологической экспедиции, чтобы установить историю корабля.
В сентябре Казаченко рассказывал, что на пляже около Березников нашли старинную деревянную трубу. Ее перевезли в музей «Усолье Строгановское», где археологи детально изучат артефакт и определят его точный возраст.
Алексей Казаченко на месте обнаружения находки
Алексей Казаченко в ВК https://vk.com/kazachenko_berezniki
Судно было внушительных размеров
Алексей Казаченко в ВК https://vk.com/kazachenko_berezniki
В Пермском крае мэр Березников Алексей Казаченко обнаружил на берегу Камы останки древнего корабля. По его словам, река в этом году сильно обмелела, поэтому можно найти массу интересного. «Кама обмелела в этом году. Обнажила находки. Со стороны Рубежской церкви остатки затонувшей баржи. Вода ушла и остов как на ладони», — написал Казаченко в соцсетях. По его предположению, находка — это торговое судно 100-летней давности, на котором перевозили соль. Глава города намерен пригласить на место специалистов Камской археологической экспедиции, чтобы установить историю корабля. В сентябре Казаченко рассказывал, что на пляже около Березников нашли старинную деревянную трубу. Ее перевезли в музей «Усолье Строгановское», где археологи детально изучат артефакт и определят его точный возраст.