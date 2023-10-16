В окружении Куйвашева началась борьба за доступ к президентским выборам

16 октября 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

Сейчас Евгений Куйвашев в отпуске, вернется в конце месяца Фото: Илья Московец © URA.RU Один из лагерей в резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева начал готовиться к президентским выборам 2024 года, и, вероятно, постарается отстранить от участия в кампании политтехнолога Рината Хазеева, неформального советника главы региона. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к региональному правительству. По его данным, в стартовых совещаниях участвовали советник губернатора Анатолий Гайда, первый замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев — старожилы областной власти — и советник политического вице-губернатора Олега Чемезова Денис Лякишев. «Видимо, Дубичев и Гайда решили, что лучше пораньше начать [подготовку] и опередить Рината [Хазеева]», — предположил собеседник. Он вспомнил, как Дубичев и Гайда уступили Хазееву в аппаратном споре на последних крупных выборах — в Госдуму и заксобрание 2021 года. «У них были разные сценарии кампании, долго спорили. В результате губернатор сделал выбор в пользу Хазеева и его политтехнологической группы. Сейчас Дубичев и Гайда попробуют взять реванш», — уверен источник. Другой собеседник — в областном кабмине — отметил, что, по его данным, совещания проводятся по инициативе и поручению Чемезова. «Он, конечно, тоже заинтересован в отстранении Хазеева от предстоящих выборов. За него — результаты последних двух лет», — описал основной козырь Чемезова источник. И подчеркнул, что реваншизма в полуформальных предвыборных встречах нет: «Ведется работа на результат». Третий собеседник при этом сказал, что «Гайда уже месяц в Ессентуках». Дубичев заявил корреспонденту, что в совещаниях, где обсуждалась бы президентская кампания, не участвовал. Дозвониться до Лякишева не удалось (он, говорят, в отпуске). А Чемезов от комментариев по теме воздержался. Как писало URA.RU, весной-летом 2023 года он переиграл Хазеева на выборах в думу Екатеринбурга. И помог мэру Алексею Орлову сократить большую фракцию миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), в пользу которого работал Хазеев. А в 2022-м Чемезов постарался минимизировать роль Хазеева в губернаторской кампании — особенно по части распределения финансов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один из лагерей в резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева начал готовиться к президентским выборам 2024 года, и, вероятно, постарается отстранить от участия в кампании политтехнолога Рината Хазеева, неформального советника главы региона. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к региональному правительству. По его данным, в стартовых совещаниях участвовали советник губернатора Анатолий Гайда, первый замруководителя аппарата губернатора Вадим Дубичев — старожилы областной власти — и советник политического вице-губернатора Олега Чемезова Денис Лякишев. «Видимо, Дубичев и Гайда решили, что лучше пораньше начать [подготовку] и опередить Рината [Хазеева]», — предположил собеседник. Он вспомнил, как Дубичев и Гайда уступили Хазееву в аппаратном споре на последних крупных выборах — в Госдуму и заксобрание 2021 года. «У них были разные сценарии кампании, долго спорили. В результате губернатор сделал выбор в пользу Хазеева и его политтехнологической группы. Сейчас Дубичев и Гайда попробуют взять реванш», — уверен источник. Другой собеседник — в областном кабмине — отметил, что, по его данным, совещания проводятся по инициативе и поручению Чемезова. «Он, конечно, тоже заинтересован в отстранении Хазеева от предстоящих выборов. За него — результаты последних двух лет», — описал основной козырь Чемезова источник. И подчеркнул, что реваншизма в полуформальных предвыборных встречах нет: «Ведется работа на результат». Третий собеседник при этом сказал, что «Гайда уже месяц в Ессентуках». Дубичев заявил корреспонденту, что в совещаниях, где обсуждалась бы президентская кампания, не участвовал. Дозвониться до Лякишева не удалось (он, говорят, в отпуске). А Чемезов от комментариев по теме воздержался. Как писало URA.RU, весной-летом 2023 года он переиграл Хазеева на выборах в думу Екатеринбурга. И помог мэру Алексею Орлову сократить большую фракцию миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), в пользу которого работал Хазеев. А в 2022-м Чемезов постарался минимизировать роль Хазеева в губернаторской кампании — особенно по части распределения финансов.