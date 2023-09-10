Тандем тяжеловесов ответил на угрозу всей команде Куйвашева

А полпред на выборах в Екатеринбурге сломал 20-летнюю традицию

11 сентября 2023 в 02:05 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов и Олег Чемезов прежде не считались союзниками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Выборы в гордуму Екатеринбурга привели к серьезным изменениям в команде губернатора Евгения Куйвашева. Мэр Алексей Орлов и политический вице-губернатор Олег Чемезов, которые прежде не считались союзниками, впервые объединили свои усилия — отвечая на вызов всей областной команде. И фактически спасли шефа от постоянных конфликтов. И Куйвашев это принял: его неформальный советник — автор интриг — уже прочувствовал на себе. Новые порядки проявились и на уровне полпреда президента РФ в УрФО. Голосование прошло 9—10 сентября. По его итогам большинство мандатов в новой думе получили те, кого изначально хотел в ней видеть Орлов. Миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), контролировавшему думу последние четыре года и торпедировавшему при помощи нее администрацию — когда это выгодно, — удержать представительство на том же уровне не удалось. Выборы проходили в два дня Фото: Илья Московец © URA.RU Все это стало результатом большой аппаратной интриги, растянувшейся на несколько месяцев. С конца 2022 года Орлов, наделенный соответствующим мандатом, единолично формировал список кандидатов на праймериз «Единой России». Чемезов, хоть и курирует политику, в эти дела не вмешивался: они с Орловым равновелики, давно знают вдруг друга и уважают. И в феврале—марте 2023-го Орлов обсуждал с губернатором фамилии в формате один на один. Тогда, кстати, говорили: Чемезову, возможно, даже было бы на руку, если бы мэр, принявший на себя всю ответственность, потерпел неудачу. Однако 6 апреля случилась экстренная ситуация. На совещании у губернатора Орлов был прилюдно оскорблен с подачи Кочеткова, заявившего, что его интересы мэр при проектировании новой думы не учел, и близкого к нему политтехнолога Рината Хазеева — неформального консультанта Куйвашева. Чемезов тоже присутствовал. Ринат Хазеев, работавший в интересах Кочеткова, в апреле одержал аппаратную победу — но краткосрочную Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Инцидент, по данным URA.RU, определил дальнейший ход кампании: доверенные лица губернатора поняли, что поодиночке Кочетков их девальвирует. Орлов и Чемезов начали работать сообща. У них было две недели, чтобы отстоять свою концепцию. Именно столько Куйвашев дал Хазееву на подготовку нового списка. Помогло то, что политический вице-мэр Сергей Плахотин подготовил схему, предполагающую баланс. Вопреки традиции, установившейся при вице-мэре Владимире Тунгусове, мэрия не формировала общий бюджет выборов, а распределила одномандатные округа между несколькими центрами влияния. В концепции был учтен даже Кочетков — три мандата. Это на уровне команды Алексея Вихарева, одного из фронтменов думы. Ему перед праймериз дали четыре. И больше, чем у УГМК, РМК (по два мандата) и «Синары» (один). Кочетков хотел больше, и это восприняли как жадность. 21 апреля Куйвашев на совещании с Чемезовым утвердил окончательный список, почти не отличающийся от того, который ранее приносил Орлов. Новость по теме Мэр Екатеринбурга отдал враждебному миллиардеру только два округа на выборах. Инфографика Большую роль сыграли и промышленники. В течение тех самых двух недель впервые единую позицию заняли УГМК, РМК и «Синара», хотя в бизнесе они придерживаются диаметрально противоположных ценностей. Не сговариваясь, они отказали Хазееву, просившему отозвать в пользу Кочеткова их кандидатов, уже прошедших собеседования у Орлова и настроившихся на победу. И в это же время статусные бизнесмены убедили Куйвашева передать отобранные им у Орлова полномочия на ведение кампаний в округах не Хазееву, который до сих пор не отчитался за расходы на выборах-2021, а Чемезову — к нему доверия больше. Майское внутрипартийное голосование ЕР и последующую кампанию Орлов и Чемезов провели технично, где-то жестко. Кочеткову не позволили включить своих протеже, проигравших на праймериз, в списки парламентских партий (при том, что в случае со «Справедливой Россией» его поддерживал Куйвашев), а большинство лояльных ему самовыдвиженцев заблокировали на уровне избиркомов. По подписям допустили лишь четверых, включая депутата Иру Овчинникову, экс-руководителя фракции «Единой России». По одной из версий, за участием Овчинниковой стоит желание власти развенчать миф о ее высоком электабилити. Такое Чемезов проделывал со скандальной коммунисткой Натальей Крыловой на выборах в Асбест в 2022-м. В случае поражения администрации Евгению Куйвашеву пришлось бы постоянно отвлекаться на конфликты Фото: Илья Московец © URA.RU Качество работы нового тандема отметили и в администрации президента РФ. После августовского визита в Екатеринбург сотрудника управления внутренней политики Петра Халанского (куратор Свердловской области) столица Урала пропала из «красной» зоны на карте российских выборов. Получение Кочетковым пакета в новой думе из 10-12 голосов — как он хотел — привело бы к тому, что губернатору постоянно приходилось бы отвлекаться от других дел, в конфликте Кочетков-Орлов занимать чью-то позицию, уверен госслужащий из команды губернатора, наблюдавший за выборами со стороны. «Это бы снизило эффективность шефа. Чемезов и Орлов, объединив усилия, фактически спасли Куйвашева от будущих головняков», — трактовал собеседник агентства во воскресенье вечером. На то, что губернатор придерживается такого же мнения, указывает деталь. По слухам, в начале августа он якобы отказал Хазееву в аудиенции по теме выборов и якобы до сих пор с ним ее не обсуждал. А вечером 10-го Куйвашев праздновал победу на выборах в думу в компании как раз Орлова и Чемезова. Из здания облисполкома доносились крики «ура!» Интересно и то, как действовало окружное руководство: впервые за 23 года оно не участвовали в екатеринбургских выборах. Ранее полпредство всегда играло против правительства области, представители президента обязательно поддерживали чью-то линию. Наиболее ярко это проявилось в 2013-м, когда враждебно настроенный к Куйвашеву полпред Игорь Холманских помог избраться Евгению Ройзману мэром. При Владимире Якушеве полпредство перестало быть антигубернаторским Фото: Размик Закарян © URA.RU Основной причиной столь значительной перемены называют особенности характера и управленческих подходов действующего полпреда — Владимира Якушева. Ведь куратор политического блока — Борис Кириллов, при котором полпредство было антигубернаторским — все еще работает. Якушев сделал так, чтобы кампания не скатилась в истерики и постоянные разборки — все ее участники действовали строго в рамках своих должностей и имели при этом необходимые инструменты. Поскольку должности есть только у Орлова и Чемезова, все остальные в этом раскладе оказались интриганами без официального статуса, что для государственника Якушева, как известно, означает несистемность. Мнение таких людей не учитывается им при принятии решений. И не имея поддержки, как у Орлова и Чемезова, группа Кочеткова выглядела слабее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выборы в гордуму Екатеринбурга привели к серьезным изменениям в команде губернатора Евгения Куйвашева. Мэр Алексей Орлов и политический вице-губернатор Олег Чемезов, которые прежде не считались союзниками, впервые объединили свои усилия — отвечая на вызов всей областной команде. И фактически спасли шефа от постоянных конфликтов. И Куйвашев это принял: его неформальный советник — автор интриг — уже прочувствовал на себе. Новые порядки проявились и на уровне полпреда президента РФ в УрФО. Голосование прошло 9—10 сентября. По его итогам большинство мандатов в новой думе получили те, кого изначально хотел в ней видеть Орлов. Миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), контролировавшему думу последние четыре года и торпедировавшему при помощи нее администрацию — когда это выгодно, — удержать представительство на том же уровне не удалось. Все это стало результатом большой аппаратной интриги, растянувшейся на несколько месяцев. С конца 2022 года Орлов, наделенный соответствующим мандатом, единолично формировал список кандидатов на праймериз «Единой России». Чемезов, хоть и курирует политику, в эти дела не вмешивался: они с Орловым равновелики, давно знают вдруг друга и уважают. И в феврале—марте 2023-го Орлов обсуждал с губернатором фамилии в формате один на один. Тогда, кстати, говорили: Чемезову, возможно, даже было бы на руку, если бы мэр, принявший на себя всю ответственность, потерпел неудачу. Однако 6 апреля случилась экстренная ситуация. На совещании у губернатора Орлов был прилюдно оскорблен с подачи Кочеткова, заявившего, что его интересы мэр при проектировании новой думы не учел, и близкого к нему политтехнолога Рината Хазеева — неформального консультанта Куйвашева. Чемезов тоже присутствовал. Инцидент, по данным URA.RU, определил дальнейший ход кампании: доверенные лица губернатора поняли, что поодиночке Кочетков их девальвирует. Орлов и Чемезов начали работать сообща. У них было две недели, чтобы отстоять свою концепцию. Именно столько Куйвашев дал Хазееву на подготовку нового списка. Помогло то, что политический вице-мэр Сергей Плахотин подготовил схему, предполагающую баланс. Вопреки традиции, установившейся при вице-мэре Владимире Тунгусове, мэрия не формировала общий бюджет выборов, а распределила одномандатные округа между несколькими центрами влияния. В концепции был учтен даже Кочетков — три мандата. Это на уровне команды Алексея Вихарева, одного из фронтменов думы. Ему перед праймериз дали четыре. И больше, чем у УГМК, РМК (по два мандата) и «Синары» (один). Кочетков хотел больше, и это восприняли как жадность. 21 апреля Куйвашев на совещании с Чемезовым утвердил окончательный список, почти не отличающийся от того, который ранее приносил Орлов. Большую роль сыграли и промышленники. В течение тех самых двух недель впервые единую позицию заняли УГМК, РМК и «Синара», хотя в бизнесе они придерживаются диаметрально противоположных ценностей. Не сговариваясь, они отказали Хазееву, просившему отозвать в пользу Кочеткова их кандидатов, уже прошедших собеседования у Орлова и настроившихся на победу. И в это же время статусные бизнесмены убедили Куйвашева передать отобранные им у Орлова полномочия на ведение кампаний в округах не Хазееву, который до сих пор не отчитался за расходы на выборах-2021, а Чемезову — к нему доверия больше. Майское внутрипартийное голосование ЕР и последующую кампанию Орлов и Чемезов провели технично, где-то жестко. Кочеткову не позволили включить своих протеже, проигравших на праймериз, в списки парламентских партий (при том, что в случае со «Справедливой Россией» его поддерживал Куйвашев), а большинство лояльных ему самовыдвиженцев заблокировали на уровне избиркомов. По подписям допустили лишь четверых, включая депутата Иру Овчинникову, экс-руководителя фракции «Единой России». По одной из версий, за участием Овчинниковой стоит желание власти развенчать миф о ее высоком электабилити. Такое Чемезов проделывал со скандальной коммунисткой Натальей Крыловой на выборах в Асбест в 2022-м. Качество работы нового тандема отметили и в администрации президента РФ. После августовского визита в Екатеринбург сотрудника управления внутренней политики Петра Халанского (куратор Свердловской области) столица Урала пропала из «красной» зоны на карте российских выборов. Получение Кочетковым пакета в новой думе из 10-12 голосов — как он хотел — привело бы к тому, что губернатору постоянно приходилось бы отвлекаться от других дел, в конфликте Кочетков-Орлов занимать чью-то позицию, уверен госслужащий из команды губернатора, наблюдавший за выборами со стороны. «Это бы снизило эффективность шефа. Чемезов и Орлов, объединив усилия, фактически спасли Куйвашева от будущих головняков», — трактовал собеседник агентства во воскресенье вечером. На то, что губернатор придерживается такого же мнения, указывает деталь. По слухам, в начале августа он якобы отказал Хазееву в аудиенции по теме выборов и якобы до сих пор с ним ее не обсуждал. А вечером 10-го Куйвашев праздновал победу на выборах в думу в компании как раз Орлова и Чемезова. Из здания облисполкома доносились крики «ура!» Интересно и то, как действовало окружное руководство: впервые за 23 года оно не участвовали в екатеринбургских выборах. Ранее полпредство всегда играло против правительства области, представители президента обязательно поддерживали чью-то линию. Наиболее ярко это проявилось в 2013-м, когда враждебно настроенный к Куйвашеву полпред Игорь Холманских помог избраться Евгению Ройзману мэром. Основной причиной столь значительной перемены называют особенности характера и управленческих подходов действующего полпреда — Владимира Якушева. Ведь куратор политического блока — Борис Кириллов, при котором полпредство было антигубернаторским — все еще работает. Якушев сделал так, чтобы кампания не скатилась в истерики и постоянные разборки — все ее участники действовали строго в рамках своих должностей и имели при этом необходимые инструменты. Поскольку должности есть только у Орлова и Чемезова, все остальные в этом раскладе оказались интриганами без официального статуса, что для государственника Якушева, как известно, означает несистемность. Мнение таких людей не учитывается им при принятии решений. И не имея поддержки, как у Орлова и Чемезова, группа Кочеткова выглядела слабее.