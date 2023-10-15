15 октября 2023
14 октября 2023

Бастрыкин вмешается в расследование скандального пожара в Ноябрьске

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин взял на контроль расследование пожара в Ноябрьске Фото:

Расследование пожара в Ноябрьске, где погибла мать и две дочки, взял на контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Главе ведомства будет представлен доклад о ходе следствия по факту установления обстоятельств пожара, в результате которого погибли дети в Ямало-Ненецком автономном округе. Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления СК РФ по ЯНАО Егорову А.Н. доложить о ходе расследования и установленных к настоящему времени обстоятельствах», — сообщает ведомство.

По факту трагичного пожара следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности и халатности. 18 сентября в Ноябрьске загорелся многоквартирный дом. Там нашли тела погибшей матери и двух ее дочерей.

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Расследование пожара в Ноябрьске, где погибла мать и две дочки, взял на контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. «Главе ведомства будет представлен доклад о ходе следствия по факту установления обстоятельств пожара, в результате которого погибли дети в Ямало-Ненецком автономном округе. Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления СК РФ по ЯНАО Егорову А.Н. доложить о ходе расследования и установленных к настоящему времени обстоятельствах», — сообщает ведомство. По факту трагичного пожара следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности и халатности. 18 сентября в Ноябрьске загорелся многоквартирный дом. Там нашли тела погибшей матери и двух ее дочерей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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