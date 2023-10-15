Бастрыкин вмешается в расследование скандального пожара в Ноябрьске

16 октября 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование пожара в Ноябрьске Фото: Официальный сайт Совета Федерации Расследование пожара в Ноябрьске, где погибла мать и две дочки, взял на контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. «Главе ведомства будет представлен доклад о ходе следствия по факту установления обстоятельств пожара, в результате которого погибли дети в Ямало-Ненецком автономном округе. Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления СК РФ по ЯНАО Егорову А.Н. доложить о ходе расследования и установленных к настоящему времени обстоятельствах», — сообщает ведомство. По факту трагичного пожара следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности и халатности. 18 сентября в Ноябрьске загорелся многоквартирный дом. Там нашли тела погибшей матери и двух ее дочерей.

Расследование пожара в Ноябрьске, где погибла мать и две дочки, взял на контроль руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета. «Главе ведомства будет представлен доклад о ходе следствия по факту установления обстоятельств пожара, в результате которого погибли дети в Ямало-Ненецком автономном округе. Глава ведомства дал поручение руководителю следственного управления СК РФ по ЯНАО Егорову А.Н. доложить о ходе расследования и установленных к настоящему времени обстоятельствах», — сообщает ведомство. По факту трагичного пожара следственными органами СК РФ расследуется уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности и халатности. 18 сентября в Ноябрьске загорелся многоквартирный дом. Там нашли тела погибшей матери и двух ее дочерей.