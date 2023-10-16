Свердловский город готовятся превращать в «туристическую Мекку»

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) начали предпринимать шаги по превращению города в «туристическую Мекку». На подготовку проекта из регионального выделят 165,2 миллиона рублей.
Туристический проект в Нижнем Тагиле называется «Единый многофункциональный музейный центр» на основе музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Подготовка необходимой проектной документации обойдется в 165,2 млн рублей, которые заложены в проекте регионального бюджета на будущий год. Об этом сообщил замгубернатора Павел Креков на межведомственном совещании.
Новое пространство будет включать в себя библиотеку, музеи горнозаводской истории, керамики, древней истории, а также экспозицию советского периода. Также появится научно-исследовательский центр для изучения коллекции и архивов и лаунж-зона с общепитом.
Начать работы планируют в 2025 году. Приблизительная стоимость стройки варьируется от полутора до двух миллиардов рублей. Создание музейного комплекса является частью плана по превращению Нижнего Тагила в «туристическую Мекку», о которой глава города Владислав Пинаев заявлял в своей предвыборной программе для переизбрания на новый срок.
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