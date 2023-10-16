В Google курс доллара «опустился» до 62 рублей

16 октября 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

Информация о стоимости валюты появилась в Google, вероятно, из-за ошибки сервиса Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сервис Google показал, что курс доллара опустился до 62 рублей. При этом Яндекс показывает, что стоимость доллара на данный момент составляет 97,29 рублей, стоимость 1 Bitcoin составляет 28381 доллара США. Предположительно, информация о стоимости валюты появилась в Google из-за ошибки сервиса. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому российских экспортеры из разных сфер должны продавать валютную выручку. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс доллара может стабилизироваться в районе 90 рублей после этого решения. Скрин: URA.RU

Сервис Google показал, что курс доллара опустился до 62 рублей. При этом Яндекс показывает, что стоимость доллара на данный момент составляет 97,29 рублей, стоимость 1 Bitcoin составляет 28381 доллара США. Предположительно, информация о стоимости валюты появилась в Google из-за ошибки сервиса. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому российских экспортеры из разных сфер должны продавать валютную выручку. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс доллара может стабилизироваться в районе 90 рублей после этого решения.