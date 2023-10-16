16 октября 2023

В Google курс доллара «опустился» до 62 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Информация о стоимости валюты появилась в Google, вероятно, из-за ошибки сервиса Фото:

Сервис Google показал, что курс доллара опустился до 62 рублей. При этом Яндекс показывает, что стоимость доллара на данный момент составляет 97,29 рублей, стоимость 1 Bitcoin составляет 28381 доллара США.

Предположительно, информация о стоимости валюты появилась в Google из-за ошибки сервиса.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому российских экспортеры из разных сфер должны продавать валютную выручку. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс доллара может стабилизироваться в районе 90 рублей после этого решения.

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Сервис Google показал, что курс доллара опустился до 62 рублей. При этом Яндекс показывает, что стоимость доллара на данный момент составляет 97,29 рублей, стоимость 1 Bitcoin составляет 28381 доллара США. Предположительно, информация о стоимости валюты появилась в Google из-за ошибки сервиса. Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому российских экспортеры из разных сфер должны продавать валютную выручку. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс доллара может стабилизироваться в районе 90 рублей после этого решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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