В Google курс доллара «опустился» до 62 рублей

Информация о стоимости валюты появилась в Google, вероятно, из-за ошибки сервиса
Сервис Google показал, что курс доллара опустился до 62 рублей. При этом Яндекс показывает, что стоимость доллара на данный момент составляет 97,29 рублей, стоимость 1 Bitcoin составляет 28381 доллара США.
Предположительно, информация о стоимости валюты появилась в Google из-за ошибки сервиса.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому российских экспортеры из разных сфер должны продавать валютную выручку. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что курс доллара может стабилизироваться в районе 90 рублей после этого решения.
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