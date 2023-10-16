Мэр Екатеринбурга высказался о новом дизайне пятитысячной купюры

Глава Екатеринбурга назвал данью уважения новый дизайн пятитысячной купюры

17 октября 2023 в 00:10 Размер текста - 17 +

Изображения достопримечательностей УрФО на пятитысячной купюре символичны, отметил Алексей Орлов Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал данью уважения новый дизайн банкнот номиналом в пять тысяч рублей к тем, кто из поколения в поколение трудился на Урале. На купюрах изображены стела Европа—Азия. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Символично, что достопримечательности УрФО (Уральский федеральный округ) теперь представлены на самой „дорогой“ российской банкноте. По своим природным богатствам, технологической мощи, доходам своих предприятий Урал и Западная Сибирь действительно близки к лидерству в стране. Это дань уважения тем, кто из поколения в поколение своим трудом создавал это могущество», — сказал глава Екатеринбурга. Центральный Банк России выпустил банкноты номиналом в пять и одну тысячу рублей. На более дорогой купюре изображены стела «Европа-Азия» на въезде в Екатеринбург, памятник «Сказ об Урале», который расположен в Челябинске, а также стела «66-параллель» в Салехарде.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал данью уважения новый дизайн банкнот номиналом в пять тысяч рублей к тем, кто из поколения в поколение трудился на Урале. На купюрах изображены стела Европа—Азия. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Символично, что достопримечательности УрФО (Уральский федеральный округ) теперь представлены на самой „дорогой“ российской банкноте. По своим природным богатствам, технологической мощи, доходам своих предприятий Урал и Западная Сибирь действительно близки к лидерству в стране. Это дань уважения тем, кто из поколения в поколение своим трудом создавал это могущество», — сказал глава Екатеринбурга. Центральный Банк России выпустил банкноты номиналом в пять и одну тысячу рублей. На более дорогой купюре изображены стела «Европа-Азия» на въезде в Екатеринбург, памятник «Сказ об Урале», который расположен в Челябинске, а также стела «66-параллель» в Салехарде.