16 октября 2023

Мэр Екатеринбурга высказался о новом дизайне пятитысячной купюры

Глава Екатеринбурга назвал данью уважения новый дизайн пятитысячной купюры
© Служба новостей «URA.RU»
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Президиум свердловского политсовета «Единой России». Екатеринбург, орлов алексей
Изображения достопримечательностей УрФО на пятитысячной купюре символичны, отметил Алексей Орлов Фото:

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал данью уважения новый дизайн банкнот номиналом в пять тысяч рублей к тем, кто из поколения в поколение трудился на Урале. На купюрах изображены стела Европа—Азия. Об этом он заявил в своем telegram-канале.

«Символично, что достопримечательности УрФО (Уральский федеральный округ) теперь представлены на самой „дорогой“ российской банкноте. По своим природным богатствам, технологической мощи, доходам своих предприятий Урал и Западная Сибирь действительно близки к лидерству в стране. Это дань уважения тем, кто из поколения в поколение своим трудом создавал это могущество», — сказал глава Екатеринбурга.

Центральный Банк России выпустил банкноты номиналом в пять и одну тысячу рублей. На более дорогой купюре изображены стела «Европа-Азия» на въезде в Екатеринбург, памятник «Сказ об Урале», который расположен в Челябинске, а также стела «66-параллель» в Салехарде.

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал данью уважения новый дизайн банкнот номиналом в пять тысяч рублей к тем, кто из поколения в поколение трудился на Урале. На купюрах изображены стела Европа—Азия. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «Символично, что достопримечательности УрФО (Уральский федеральный округ) теперь представлены на самой „дорогой“ российской банкноте. По своим природным богатствам, технологической мощи, доходам своих предприятий Урал и Западная Сибирь действительно близки к лидерству в стране. Это дань уважения тем, кто из поколения в поколение своим трудом создавал это могущество», — сказал глава Екатеринбурга. Центральный Банк России выпустил банкноты номиналом в пять и одну тысячу рублей. На более дорогой купюре изображены стела «Европа-Азия» на въезде в Екатеринбург, памятник «Сказ об Урале», который расположен в Челябинске, а также стела «66-параллель» в Салехарде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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