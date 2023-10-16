В ХАМАС назвали условие для передачи заложников Израилю

В ХАМАС заявили о намерении обменять заложников на 6 тысяч палестинцев

17 октября 2023 в 00:57 Размер текста - 17 +

Заложники из Палестины находятся в израильских тюрьмах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Представитель ХАМАС заявил о намерении обменять заложников на шесть тысяч палестинцев. Сейчас они находятся в тюрьмах Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Hadath. В секторе Газа находятся от 200 до 250 заложников. Также погибли 22 пленных при ударах Израиля по Газе. Новость дополняется

Представитель ХАМАС заявил о намерении обменять заложников на шесть тысяч палестинцев. Сейчас они находятся в тюрьмах Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Hadath. В секторе Газа находятся от 200 до 250 заложников. Также погибли 22 пленных при ударах Израиля по Газе. Новость дополняется