16 октября 2023

В ХАМАС назвали условие для передачи заложников Израилю

В ХАМАС заявили о намерении обменять заложников на 6 тысяч палестинцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Заложники из Палестины находятся в израильских тюрьмах Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Представитель ХАМАС заявил о намерении обменять заложников на шесть тысяч палестинцев. Сейчас они находятся в тюрьмах Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

В секторе Газа находятся от 200 до 250 заложников. Также погибли 22 пленных при ударах Израиля по Газе.

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Представитель ХАМАС заявил о намерении обменять заложников на шесть тысяч палестинцев. Сейчас они находятся в тюрьмах Израиля. Об этом сообщил телеканал Al Hadath. В секторе Газа находятся от 200 до 250 заложников. Также погибли 22 пленных при ударах Израиля по Газе. Новость дополняется
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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