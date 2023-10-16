В ХАМАС назвали условие для передачи заложников Израилю

Заложники из Палестины находятся в израильских тюрьмах
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Представитель ХАМАС заявил о намерении обменять заложников на шесть тысяч палестинцев. Сейчас они находятся в тюрьмах Израиля. Об этом
В секторе Газа находятся от 200 до 250 заложников. Также погибли 22 пленных при ударах Израиля по Газе.
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