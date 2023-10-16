ХАМАС назвал число погибших заложников из-за ударов Израиля

В секторе Газа находятся от 200 до 250 заложников, 22 пленных погибли при ударах Израиля по Газе. Об этом сообщил представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убайда.
«Количество израильских пленных у нас составляет от 200 до 250. 22 пленных погибли при ударах Израиля по Газе», — заявил Убайда, на которого ссылается арабский телеканал Al Hadath. Он добавил, что группировка освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».
Ранее стало известно, что в секторе Газа под завалами разрушенных домов из-за удара Израиля находятся около 1,2 тысячи человек, в их числе 500 детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины. 16 октября палестинское движение ХАМАС в ответ нанесло по Тель-Авиву самый мощный ракетный удар с начала войны между Израилем и Палестиной.
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