16 октября 2023

ХАМАС назвал число погибших заложников из-за ударов Израиля

При ударах Израиля по сектору Газа погибли 22 заложника
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В секторе Газа находятся до 250 заложников Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В секторе Газа находятся от 200 до 250 заложников, 22 пленных погибли при ударах Израиля по Газе. Об этом сообщил представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убайда.

«Количество израильских пленных у нас составляет от 200 до 250. 22 пленных погибли при ударах Израиля по Газе», — заявил Убайда, на которого ссылается арабский телеканал Al Hadath. Он добавил, что группировка освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».

Ранее стало известно, что в секторе Газа под завалами разрушенных домов из-за удара Израиля находятся около 1,2 тысячи человек, в их числе 500 детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины. 16 октября палестинское движение ХАМАС в ответ нанесло по Тель-Авиву самый мощный ракетный удар с начала войны между Израилем и Палестиной.

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В секторе Газа находятся от 200 до 250 заложников, 22 пленных погибли при ударах Израиля по Газе. Об этом сообщил представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убайда. «Количество израильских пленных у нас составляет от 200 до 250. 22 пленных погибли при ударах Израиля по Газе», — заявил Убайда, на которого ссылается арабский телеканал Al Hadath. Он добавил, что группировка освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства». Ранее стало известно, что в секторе Газа под завалами разрушенных домов из-за удара Израиля находятся около 1,2 тысячи человек, в их числе 500 детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины. 16 октября палестинское движение ХАМАС в ответ нанесло по Тель-Авиву самый мощный ракетный удар с начала войны между Израилем и Палестиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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