ХАМАС назвал число погибших заложников из-за ударов Израиля

При ударах Израиля по сектору Газа погибли 22 заложника

17 октября 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

В секторе Газа находятся до 250 заложников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В секторе Газа находятся от 200 до 250 заложников, 22 пленных погибли при ударах Израиля по Газе. Об этом сообщил представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убайда. «Количество израильских пленных у нас составляет от 200 до 250. 22 пленных погибли при ударах Израиля по Газе», — заявил Убайда, на которого ссылается арабский телеканал Al Hadath. Он добавил, что группировка освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства». Ранее стало известно, что в секторе Газа под завалами разрушенных домов из-за удара Израиля находятся около 1,2 тысячи человек, в их числе 500 детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины. 16 октября палестинское движение ХАМАС в ответ нанесло по Тель-Авиву самый мощный ракетный удар с начала войны между Израилем и Палестиной.

В секторе Газа находятся от 200 до 250 заложников, 22 пленных погибли при ударах Израиля по Газе. Об этом сообщил представитель боевого крыла палестинского движения ХАМАС — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убайда. «Количество израильских пленных у нас составляет от 200 до 250. 22 пленных погибли при ударах Израиля по Газе», — заявил Убайда, на которого ссылается арабский телеканал Al Hadath. Он добавил, что группировка освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства». Ранее стало известно, что в секторе Газа под завалами разрушенных домов из-за удара Израиля находятся около 1,2 тысячи человек, в их числе 500 детей. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Палестины. 16 октября палестинское движение ХАМАС в ответ нанесло по Тель-Авиву самый мощный ракетный удар с начала войны между Израилем и Палестиной.